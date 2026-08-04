Aydın’da yapılmak istenen jeotermal sondajda şirketin ‘gizli’ bilgileri tedirginlik yarattı: Ormana JES kıskacı

Aydın Kuyucak ilçesindeki Köyiçi mevkisinde ormanlık alanda iki yeni jeotermal arama kuyusu açılması için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Yaklaşık 76.5 milyon TL’lik yatırımla yaşama geçirilmesi planlanan projede biri üretim (EP-03), diğeri re-enjeksiyon (ER01) amacıyla kullanılacak iki yeni jeotermal arama kuyusu açılacak.

Şirket, çalışmaları orman izni verilen yaklaşık 4 bin 170 metrekarelik alanda yapılacağını belirtti. ÇED dosyasında, proje sahasının 1/100 bin ölçekli AydınMuğla-Denizli Çevre Düzeni Planı’nda “orman arazisi” olarak tanımlandığı, çevresinde ise yine orman ve tarım alanlarının bulunduğu açıkça ifade edildi.

KONUTLAR YAKINDA

Dosyada, planlanan kuyuların en yakın konuta kuş uçuşu 450 metre mesafede bulunduğu ifade edilirken proje alanının Kuyucak ilçe merkezine 7.55 kilometre, Aydın kent merkezine ise 62 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Proje dosyasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise DSİ’nin kurum görüşü oldu. DSİ, kendi sorumluluğundaki içme suyu havzaları açısından projeye doğrudan bir sakınca bildirmezken faaliyet nedeniyle bölgede köylüler tarafından kullanılan pınar, kuyu, kaptaj ve sulama amaçlı su kaynaklarının zarar görmesi ihtimalini dikkate aldı.

Kurum görüşünde, jeotermal faaliyet nedeniyle söz konusu su kaynaklarının olumsuz etkilendiğinin tespit edilmesi durumunda oluşacak zararların şirket tarafından karşılanması ya da alternatif su kaynağı oluşturulması şartı getirildi. Bunun da noter taahhüdüyle güvence altına alınması istendi.

Dosyada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise DSİ’nin bu şartlarını içeren kurum görüşüne ilişkin oldu. Şirket, ÇED başvurusunda söz konusu belge için “İlgili evrak ‘yayımlanmasını istemediğimiz evraklar’ kısmına yüklenmiştir” notunu düştü. Böylece köylülerin kullandığı su kaynaklarına ilişkin koşulları içeren kurum görüşü, kamuya açık belgeler arasında yayımlanmadı.

Şirket, işletme artıkları ile hafriyat malzemelerinin kesinlikle dere yataklarına bırakılmayacağını taahhüt ederken ilgili kurum görüşlerinde pasa ve atıkların dere yataklarına dökülmesi halinde izinlerin iptal edilebileceği vurgulandı.