Bir maden şirketinin atıklarını bıraktığı suda ağır metallere rastlandığı iddia edildi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Kastamonu Hanönü’nde Acacia Madencilik’in işlettiği bakır madeninin bölgede bulunan kanal suyuna atık bıraktığı iddia edildi. Bölgede yaşayan Mehmet Sosyal’ın aldığı numunelerde kansere ve ölüme yol açan ağır metal belirlendi. Sosyal, şikâyet üzerine bölgeye giden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin numune almadan “Bu yağmur suyu” dediğini ileri sürdü.

‘GÖKIRMAK’A KARIŞIYOR’

Acacia Madencilik tarafından Hanönü’nde işletilen bakır madeninin atık sahasında 2022’den bu yana üç kere sızıntı meydana geldi. Son olarak bölgedeki yurttaşlar şirketin su kanalına içerisinde kimyasalların bulunduğu atıksularını bıraktığını iddia etti. Olayın ardından bölge sakinlerinden Mehmet Sosyal, alandan numune alarak İstanbul’daki bir laboratuvarda analiz yaptırdı. Sosyal’in aldığı numunenin sonucunda ağır metallerin seviyesinde yükselik olduğunu görüldü. Bunun üzerine Sosyal, suç duyurusunda bulundu.

Şikâyetin ardından ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri bölgeye gitti ancak kanala karışan suyun “yağmur suyu” olduğu söylendi. Elindeki raporları gösterdiğini dile getiren Sosyal, “Atığın karıştığı kanal bölgedeki hidroelektrik santralına (HES) başlanıyor. HES de Gökırmak’a karışıyor. Gökırmak’tan da üç ilçe tarımını yapıyor” dedi. Tarımda verimin düştüğünü belirten Sosyal, “Ayrıca Gökırmak’ta balık kalmadı. Artık burada balık da yaşamıyor” diye konuştu.

‘TEMİZLEMEYE ÇALIŞTILAR’

Takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Sosyal, “O gün olay yerine beraber gittik. Çektiğim videoların olduğu bölgeye Emniyet amiri de geldi. Fakat takipsizlik kararının sebebinde ise ‘Görüntüler fabrikaya ait değildir’ denildi. Fabrika müdürü ve beraberindeki iki personel geçen günlerde delileri yok etmek için burayı temizlemek için adım attı. Kendilerine, ‘Kimyasal atığı mı temizliyorsunuz?’ diye sorduğumda arabalarına binip uzaklaştılar” ifadelerini kullandı.

ÖLÜME YOL AÇABİLİYOR

Sosyal tarafından yaptırılan laboratuvar analiz sonuçlarını Cumhuriyet çevre mühendislerine sordu. Mühendisler, analiz sonuçlarında bakır, civa, demir, krom ve kurşun gibi ağır metallerin yüksek oranda olduğunu belirtti. Ağır metaller, ağız, solunum ve deri temasında risk oluşturabiliyor. Ayrıca akciğer ve kan kanserinin yanı sıra vücutta biriken ağır metaller direkt ölüme neden olabiliyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Acacia Madencilik Genel Müdürlüğü’nden Halkla İlişkiler Müdürü Halime Taligacı Caner bir açıklama yaptı. Kimyasal iddialarının doğru olmadığını belirten Caner, “4 Ağustos’ta şikâyetin ardından ilçe Emniyet müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü yetkilileri sahaya giderek inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda suyun temiz olduğunu söylediler. Hatta rögarlara kiraç ve teyzitli su bastılar. Bunun sonucunda çim sulama ve yağmur drenaj hattı olduğunu gördüler. Bizden maden atığı dejarj edilmiyor. Bölgede jeolojik olarak bakır ve civa olduğu için analizlerde bunların çıkması normal” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü yetkililerin bölgeden numune almadığına ilişkin iddiaları sormak için aradığımızda bilgi edinme kanunu kapsamında yazılı dilekçe sunmamız gerektiği söylendi.