Cengiz Elektrik’in Edirne’deki orman ve tarlaya kuracağı RES’e bakanlık onayı çıktı: ‘Yeşil’i keserek enerji

Şirketlerin “yeşil enerji” olarak pazarladığı, uzmanların ise yer seçiminin önemli olduğunu vurguladığı rüzgar enerji santralları (RES) için ormanlar katledilmeye devam ediyor. Son olarak aldığı kamu ihaleleriyle adını duyuran Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik, Edirne’de kurmak istediği RES için bakanlık onayını aldı. 1251 sayfalık dosyayı inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

ÖMRÜ 49 YIL

Şirketin hazırladığı ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, proje için 2 milyar 730 milyon TL harcanacak. Bu kapsamda Keşan’daki Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Çamlıca köylerine 15 rüzgâr türbini kurulacak. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 18 ay içerisinde tamamlanması ve işletme aşamasına geçilmesi planlanmakta. Projenin lisans/işletme süresinin ise 49 yıl olması öngörülmekte.

Ayrıca alana bir adet de depolama tesisi inşa edilecek. Proje alanı Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planına göre tarım, orman ve içme ve kullanma suyu orta mesafeli koruma alanı sınırı içerisinde kalıyor. Ayrıca Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında ise “tarımsal açıdan birinci öncelikli korunacak alan” bölgesini kapsıyor. Şirket muhtemel olumsuz etkilere karşı etki azaltıcı önlemler alınacağını aktardı.

Ancak inşaat süreci içerisinde en az 4 bin 437 ağaç da kesilecek. Bu kesimler türbinlerin inşa edilmesi ve TIR’ların bölgeye ulaşabilmesi için orman yollarının bakımı sırasında yapılacak.