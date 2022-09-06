Çorum, Antalya ve Artvin'de bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

06 Eylül 2022 Salı, 10:19

Çorum, Antalya ve Artvin'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum'un Osmancık ilçesi Yazı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen özel mülkiyete konu taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte alanın taş düşme riski altında bulunması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması, bir kısmının arkeolojik sit alanı içerisinde kalması ve imar planında park alanı olarak ayrılması sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağıışıklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 122 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Artvin'in Merkez ilçesi Seyitler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı özel mülkiyete konu taşınmazların, "100.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.