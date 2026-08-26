Denizlerde yeni dönem: İki milli park ilan edildi

Türkiye’nin deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik iki yeni milli park ilan edildi. Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ile Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı’nın kurulmasıyla yaklaşık 2.34 milyon hektarlık deniz alanı koruma statüsü kazandı.

Fethiye-Kaş 2 milyon 170 bin hektarı aşan alanıyla iki parkın büyük bölümünü oluştururken Kuzey Ege’de yaklaşık 174 bin hektarlık alan milli park kapsamına alındı.

Ege ve Akdeniz; deniz çayırlarından mercanlara, deniz kaplumbağalarından nesli tehlike altındaki Akdeniz fokuna kadar pek çok tür için önemli yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor. Deniz çayırları karbonun tutulmasına katkı sağlarken çok sayıda deniz canlısına beslenme, üreme ve barınma alanı sunuyor. İklim değişikliğiyle birlikte Akdeniz’de artan deniz suyu sıcaklıkları da bu ekosistemler üzerindeki baskıyı büyütüyor. Deniz koruma alanları; aşırı avcılık, kirlilik, kıyı baskısı ve ısınan denizlerin etkileri karşısında biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem direncinin korunması açısından önem taşıyor.

Ancak bir bölgenin koruma statüsü kazanması tek başına yeterli değil. Bundan sonraki süreçte hazırlanacak yönetim planları, bilimsel izleme ve denetimin sürekliliği ile koruma kararlarının sahada ne ölçüde uygulanacağı belirleyici olacak. Yeni milli parkların deniz yaşamı için gerçek bir kazanıma dönüşmesi, kâğıt üzerindeki korumanın etkin korumaya dönüşmesine bağlı.