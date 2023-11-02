Deprem konutunda cemaat torpili mi?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Depremzede yurttaşlar öncelikli olarak barınma sorununun çözülmesini beklerken Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Şahmaran Mahallesi civarında yapılan deprem konutlarının dağıtımı tartışma yarattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kırsal afet konutlarının dağıtımı sırasında evi yıkılan bazı depremzedeler hüsrana uğrarken Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya’ya ise konut çıktı. 27 Ocak 2023’te Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’na atanan Kaya’nın daha önce de Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

KARDEŞTEN İSYAN

Yaşananlar üzerine gazetemize konuşan İbrahim Kaya’nın kardeşi Davut Kaya ise abisi İbrahim Kaya’nın Menzil cemaatinin üyesi olduğunu, bunu çevresinin bildiğini, siyasi gücünü kullanarak annesinin üzerine olan evi kendi üzerine gösterdiğini iddia etti. Kaya’nın bu işlem üzerinden konut sahibi olduğunu belirten Kaya, devamında şunları söyledi: “Kendisinin Kahramanmaraş’ta da evi var. Şu anda da Kayseri’de çalışıyor. Buna rağmen bizlerin evini kendisinin üzerinde gösterdi.”