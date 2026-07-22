Cumhuriyet Gazetesi Logo
DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek
Paylaş

DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

22.07.2026 10:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, yüksek hacimli bireysel iadeler için "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi.

DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya geçildi. 

DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" faaliyete geçirildi.

DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Yeni uygulamayla birlikte, yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren yurttaşlar, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde, vatandaşlara DOA logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek.

DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Öte yandan, mevcut DOA iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Yurttaşlar, günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.

Vatandaşların, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin güncel bilgilerine DOA Mobil Uygulaması veya DOA Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşabileceği aktarıldı.

DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşların gösterdiği ilgi doğrultusunda iade altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Öztürk, "Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Çevre #atık #iade

İlgili Haberler

DOA geri dönüşüm makinesi İstanbul'da nerelerde var? Pet şişe geri dönüşüm makinesi ne kadar veriyor?
DOA geri dönüşüm makinesi İstanbul'da nerelerde var? Pet şişe geri dönüşüm makinesi ne kadar veriyor? Çevre dostu dönüşümü teşvik eden Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Peki, DOA geri dönüşüm makinesi İstanbul'da nerelerde var? Pet şişe geri dönüşüm makinesi ne kadar veriyor?
DOA verileri açıklandı: 17 günde kaç şişe toplandı?
DOA verileri açıklandı: 17 günde kaç şişe toplandı? Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında 17 günde 33 milyonu aşkın ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. En çok atık toplayan il ise İstanbul oldu.
'DOA' ile ilk günde 1.5 milyon şişe toplandı: Her şişeye 1 TL iade...
'DOA' ile ilk günde 1.5 milyon şişe toplandı: Her şişeye 1 TL iade... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Temmuz itibarıyla uygulanan Depozito Yönetim Sistemi (DYS) verileri açıklandı. Sistemin dijital uygulaması olan DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) üzerinden ilk günde 649 bini aşkın kullanıcı sisteme kayıt olurken, 1.5 milyondan fazla ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Peki, şişe başına 1 TL kazandıran DOA sistemi nasıl çalışıyor?