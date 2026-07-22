DOA sisteminde yeni dönem: 50 kuruş verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya geçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" faaliyete geçirildi.

Yeni uygulamayla birlikte, yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren yurttaşlar, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde, vatandaşlara DOA logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek.

Öte yandan, mevcut DOA iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Yurttaşlar, günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek. Vatandaşların, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Merkezi'nin güncel bilgilerine DOA Mobil Uygulaması veya DOA Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşabileceği aktarıldı.