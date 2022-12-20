Türkiye’nin en şansız geyiği görüntülendi

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, son olarak dünyada ki en büyük geyik türlerinden olan kızıl geyikleri fotoğraflayabilmek için kolları sıvadı.

Aslan, yemyeşil ormanlarda yaklaşık 1 hafta kamuflajla izini sürdüğü kızıl geyiği 70 saat uğraşın ardından fotoğraflamayı başardı. Fakat fotoğrafladığı kızıl geyiğin boynuzları bir hayli dikkatini çekti.

Kısa bir araştırma yapan Aslan, fotoğraflamayı başardığı Kızıl geyiğin boynuzlarında genetik bir bozukluk olduğu, bu nedenle halk arasında ‘Şelek’ olarak adlandırıldığını öğrendi.