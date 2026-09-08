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İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir
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İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

8.09.2026 13:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

Uluslararası bir araştırmaya göre küresel ısınma nedeniyle yüzyılın sonuna kadar yeryüzündeki kurak alanların toplam karasal yüzeyin yüzde 40'ından fazlasını kaplayabileceği bildirildi. Uzmanlar, bu süreçte Cezayir'in yüzölçümüne denk gelen yaklaşık 2,4 milyon kilometrekarelik yeni alanın kuraklaşma tehlikesi altında olduğunu açıkladı.

İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

Çin Ormancılık Akademisi öncülüğünde yürütülen ve Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan uluslararası araştırma, küresel ısınmanın yeryüzü üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu. Güncellenmiş iklim modelleri kullanılarak yapılan çalışmaya göre, yüzyılın sonuna kadar kurak alanlar karasal yüzeyin yüzde 40'ından fazlasını kaplayabilir.

İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

 

2071 ile 2100 yılları arasındaki emisyon senaryolarını inceleyen araştırmacılar, kurak alan oranının yüzde 39,3 ila 40,3 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu öngörü gerçekleştiğinde, yaklaşık 2,4 milyon kilometrekarelik yeni alan kuraklaşacak; bu büyüklük kabaca Cezayir'in tüm yüzölçümüne denk geliyor.

İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

 

Çalışmada, iklim krizinin başlıca tetikleyicisi olan karbondioksit artışının kuraklaşma hızını hesaplanandan daha yavaş tuttuğu saptandı. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu arttığında bitkilerin yapraklarındaki gözenekleri kapatarak su kaybını azaltması, tahminlerin önceki araştırmalarda öne sürülen yüzde 50 seviyelerinin altında kalmasını sağladı.

İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

 

Araştırma verilerine göre, kuraklaşma dalgası en belirgin artışı çöl alanlarında ve halihazırda aşırı kurak kategorisinde bulunan coğrafyalarda gösterecek. Kuraklık kuşağının genişlemesiyle birlikte ekosistemler ve su kaynakları üzerindeki baskı daha da artacak.

İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

 

Bölgesel projeksiyonlara göre kuraklaşma sürecinden en ağır zararı dünyanın en kurak yerleşim kıtası olan Avustralya görecek. Avustralya'nın ardından Brezilya ve Afrika'nın geniş kesimlerinin de kuraklık kuşağının yayılmasından en fazla etkilenecek coğrafyalar arasında yer aldığı belirtiliyor.

İlgili Konular: #İklim Krizi #küresel ısınma