İklim krizinde korkutan senaryo: Yüzyılın sonuna kadar yeryüzünün yüzde 40'ı kuraklaşabilir

Çin Ormancılık Akademisi öncülüğünde yürütülen ve Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan uluslararası araştırma, küresel ısınmanın yeryüzü üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu. Güncellenmiş iklim modelleri kullanılarak yapılan çalışmaya göre, yüzyılın sonuna kadar kurak alanlar karasal yüzeyin yüzde 40'ından fazlasını kaplayabilir.

2071 ile 2100 yılları arasındaki emisyon senaryolarını inceleyen araştırmacılar, kurak alan oranının yüzde 39,3 ila 40,3 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Bu öngörü gerçekleştiğinde, yaklaşık 2,4 milyon kilometrekarelik yeni alan kuraklaşacak; bu büyüklük kabaca Cezayir'in tüm yüzölçümüne denk geliyor.

Çalışmada, iklim krizinin başlıca tetikleyicisi olan karbondioksit artışının kuraklaşma hızını hesaplanandan daha yavaş tuttuğu saptandı. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu arttığında bitkilerin yapraklarındaki gözenekleri kapatarak su kaybını azaltması, tahminlerin önceki araştırmalarda öne sürülen yüzde 50 seviyelerinin altında kalmasını sağladı.

Araştırma verilerine göre, kuraklaşma dalgası en belirgin artışı çöl alanlarında ve halihazırda aşırı kurak kategorisinde bulunan coğrafyalarda gösterecek. Kuraklık kuşağının genişlemesiyle birlikte ekosistemler ve su kaynakları üzerindeki baskı daha da artacak.