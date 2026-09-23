İklim krizinde korkutan tablo: 1970'lerden bu yana 12,5 trilyon ton kutup buzulu eridi

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından desteklenen ve Scientific Data dergisinde yayımlanan uluslararası araştırma, iklim krizinin boyutlarını gözler önüne serdi. Toplam 42 farklı uydu araştırması ve 27 uydu misyonundan elde edilen verilerle yürütülen "IMBIE" çalışması, 1970’lerden 2023’e kadar Grönland ve Antarktika'da yaşanan buz kaybını tarihin en kapsamlı uydu kaydıyla ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, son yarım asırda Grönland ve Antarktika'dan toplam 12,5 trilyon ton kutup buzunun yok olduğunu açıkça gösterdi. Yaşanan kaybın büyük kısmının Grönland'daki buz tabakalarından kaynaklandığı belirtildi.

DENİZ SEVİYESİ 3 SANTİMETREDEN FAZLA YÜKSELDİ

Bilim insanları, gözlenen 12,5 trilyon tonluk devasa erimenin küresel deniz seviyelerinde 3 santimetreden fazla bir yükselişe yol açtığını saptadı. Deniz seviyesindeki bu artışın, dünya genelinde milyonlarca insanı kıyı erozyonu ve şiddetli sel riskine karşı savunmasız bıraktığı vurgulandı.

Elde edilen bulgulara göre, kutuplardaki buz kaybının yüzde 84'ü buzulların zamanla daha hızlı akarak okyanusa karışmasından kaynaklanırken, yüzeydeki doğrudan erimenin payı ise yüzde 16 düzeyinde kaldı.

1990'LARDAN SONRA HIZLA TIRMANDI

Küresel ısınma ve okyanus sıcaklıklarındaki artışın etkisiyle buz erime sürecinin 1990'lı yıllardan itibaren ivme kazandığı kaydedildi.

Grönland: 1980'lerde yıllık ortalama 66 milyar ton olan buz kaybı, 2010'lu yıllarda yıllık yaklaşık 291 milyar tona ulaştı.

Antarktika: Aynı dönemde yıllık kayıp 53 milyar tondan 202 milyar tonun üzerine çıktı.

GELECEĞE YÖNELİK İKLİM UYARILARI

Uzay tabanlı gözlemlerin ve kıta çapındaki verilerin hayati önem taşıdığını vurgulayan bilim insanları; uydu verilerinin gelecekteki deniz seviyesi yükseliş tahminlerini netleştirmek ve küresel iklim politikalarını şekillendirmek adına en güçlü araç olduğunu altını çizdi.



KAYNAK: Space