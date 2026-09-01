Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik’ten rant yolu uyarısı: Ekolojik yıkımı büyük olur

Önceki Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek tarafından süreci başlatılan ve ODTÜ Ormanı’ndan bir bölümü de içine alması nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken “Bilkent-İncek Çevre Yolu Bağlantısı Projesi”, yeniden gündemde...

Yapımına 2017’de başlanan yaklaşık 4,8 kilometre uzunluğundaki yola karşı açılan davalar, Danıştay’a kadar taşınmasına karşın reddedildi. 2021 ve 2025 yıllarında yeniden ihaleye çıkarılan ve kamuoyunca ‘rant projesi’ olarak anılan proje için iş makineleri yeniden mesai yapmaya başladı.

"BELEDİYE İSTESE DE BU YOLU KALDIRAMIYOR"

ABB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ertuğrul Candaş gazetemize yaptığı açıklamada “ODTÜ arazisinde, ODTÜ sınırları içerisinde ABB’nin imar planı yapma yetkisi yok. Bu yetki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda. Çevre Bakanlığı, bu yetkisini kullanarak buradaki planları onayladı ve o planda söz konusu yol var. Sonra bu planlar mahkemeye taşındı. Mahkeme karar verdi. ‘Bu yol elzem bir yoldur’ dedi. Çevre Bakanlığı, karar kapsamında ABB’ye ‘Bu yolun mahkeme süreçleri tamamlandı, bu yolun açılması gerekiyor’ diye yazı yazdı.

Bu yol zaten Gökçek döneminde açılmıştı. Biz de altyapısını tamamlayıp asfalt serim işlemini yapacağız. Belediye istese de bu yolu kaldıramıyor” dedi. Candaş, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, projede olmamasına karşın doğaya karşı olumlu bir adım attığını da anlattı.

Candaş, “Projesinde olmasa da, o yolun üstüne 700 metre ile 1 kilometre arası bir uzunlukta ekolojik köprü yapılacak. Kopan küçük parça ile ana kampüs, ekolojik köprü üzerinden birbirine bağlanacak. Tüm canlılar onun üzerinden geçebilecek. Ankara trafiği çok sıkışmış durumda. Bilkent Şehir Hastanesi, trafik yükünü çok arttırıyor. Konya Yolu’nun alternatifi olma özelliğini taşıyan tek yol bu. Bu nedenle Eskişehir ve Konya Yolu’nu biraz olsun rahatlatacağı düşünülüyor” diye konuştu.

ALGEDİK'TEN TEPKİ

Candaş'ın açıklamalarına enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik'ten tepki geldi. Algedik, Candaş'a "Belediye belgeleri ile çelişen bilgileri doğru gibi paylaşarak halkı yanıltmaya çalışmış. Her iddia incelendiğinde belediye verileri, meclis kararları ve resmi istatistiklerle örtüşmediği görülüyor" diye seslendi.

Candaş'ın kullandığı "ODTÜ arazisinde, ODTÜ sınırları içerisinde ABB’nin imar planı yapma yetkisi yok" ifadesine, "Yola dair belediyenin çok sayıda imar planı kararı olup, Mansur Yavaş döneminde 12.08.2020 tarih ve 870 sayılı oy birliği ile alınan imar planı kararı bunun örneğidir. Nitekim bu plan kararı ile Ağustos 2021'de 2021/425266 ihale kayıt numaralı ile inşaat ihalesine çıkılmıştır" diye yanıt verirken, “Bu planlar mahkemeye taşındı. Mahkeme karar verdi" sözlerine ise "Mahkemenin bu kararı Mansur Yavaş döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çabası , Gökçek dönemindeki projeyi savunması ile oldu. Bununla ilgili belgeler ve detaylar kamuoyunda bilinmekte" yanıtını verdi.

"700 BİN CİVARI"

“Projesinde olmasa da, o yolun üstüne 700 metre ile 1 kilometre arası bir uzunlukta ekolojik köprü yapılacak” sözlerine ilişkin, "Böyle bir plan kararı ya da proje belediye belgelerinde bulunamamaktadır! 5 km’lik yolun üstüne 1 km’lik yol yapmak ekolojik olarak zaten büyük bir yıkım olmaz mı? 1 km’lik köprü iş bittikten sonra yapılamayacağı için bu da bir kamuoyunu yanıltma olduğu açık" diye yanıt veren Algedik ”Ankara trafiği çok sıkışmış durumda“ ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

Ankara’da trafiğin sıkışmasının nedeni Büyükşehir’in insanları otomobil kullanmaya zorlaması; Yavaş döneminde otomobilleşme Gökçek dönemini geçti. Yavaş döneminde trafiğe çıkan otomobil sayısı Gökçek döneminin herhangi bir yılından bile geri değil. Yavaş döneminde 691 bin yeni otomobil trafiğe çıktı. Sadece bunlar park edilse Ankara’dan Paris’e otopark oluyor. Ayrıca pek çok insan otomobil de alamayacağı için motosiklet aldı ve 116 binden fazla motosiklet piyasaya çıktı. Böylece Ankara otomobilleşmenin en fazla arttığı kentlerin başında geldi. Bunun en temel nedeni belediyenin sadece otomobil merkezli bir ulaşıma çalışması ve otomobillerin de trafik yaratması. Nitekim Ankara’da belediye otobüsleri 1979’da günlük bir milyon yolculuğa ulaşmışken bugün bu rakam 700 bin civarı."

"ESKİŞEHİR YOLUNDA DA YENİ ŞERİTLER EKLENMESİ GEREKECEK"

“Bilkent Şehir Hastanesi, trafik yükünü çok arttırıyor" ifadesine yönelik "Bu yol da daha çok trafik eklenecek, yeni yollar gerekecek" yorumunda bulunan Algedik, "Konya Yolu’nun alternatifi olma özelliğini taşıyan tek yol bu" değerlendirmesine ilişkin de "Bu yol Konya yoluna alternatif değil. Çünkü yol adından da anlaşılacağı gibi Bilkent’e bağlanıyor, o da Eskişehir yolu 7. km’ye bağlanarak trafiği arttıracak. Bu üçer şeritlik yolun yükünü kaldırması için Eskişehir yolunda da yeni şeritler eklenmesi gerekecek" diye konuştu.

"BELEDİYENİN YAPTIĞI HİÇBİR YOL RAHATLATMADI"

Candaş'ın "Bu nedenle Eskişehir ve Konya Yolu’nu biraz olsun rahatlatacağı düşünülüyor” sözlerine de Algedik, "Belediyenin yaptığı hiçbir yol rahatlatmadı ve Büyükşehir sadece 2026’da 23,6 milyar TL yeni yol yapmaya çalışarak bunu daha çok arttıracağını gösteriyor" dedi.