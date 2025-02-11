İYİ Partili Ergun: ‘Geri dönülmez tahribatlar yaratabilir’

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:57

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:57

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İasos Antik Kenti’nin bulunduğu Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yapılması planlanan “Ayyıldız Maden Yükleme ve Tahliye Limanı Projesi”ne ilişkin tartışmalara yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Ergun’un soru önergesinde, 2016’da Bakanlar Kurulu tarafından alınan dalış yasağı kararının 2020’de Cumhurbaşkanlığı tarafından kaldırılması, ÇED süreçlerinde yaşanan hukuki belirsizlikler ve bölgedeki deniz dip tarama çalışmalarının ekosistem üzerindeki etkileri gibi kritik konular ele alındı. Ergun, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

“ . Projeye verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının yargı tarafından iptal edilmesine rağmen, “ÇED Olumlu” kararı hangi yasal gerekçelerle alınmıştır?

. Yargı süreci Anayasa Mahkemesi aşamasındayken, proje kapsamında deniz dip tarama çalışmalarına başlanması hukuki midir? Bakanlık bu konuda hangi önlemleri almıştır?

. İmar planı olmadan yapılaşma izni verilmesi konusunda Bakanlığın görüşü nedir?

. İasos Antik Kenti gibi önemli bir kültürel miras alanında yürütülecek bu tür projelerin, tarihi dokuyu ve denizel biyoçeşitliliği yok etme riski taşıdığı göz önüne alındığında, Bakanlık bu zararların önüne geçmek için hangi tedbirleri almıştır?”

‘HUKUKİ SÜREÇ, BİLİMSEL TEMELE DAYANMALI’

Bölge halkının ve yerel yönetimlerin projeye yönelik ciddi endişeleri olduğunu vurgulayan Ergun, kamu yararı gözetilmeden yapılan bu tür projelerin tarihi ve doğal miras üzerinde geri dönülmez tahribatlar yaratabileceğine dikkat çekerek, bakanlığın bu konudaki tutumunun şeffaf olması gerektiğini ifade etti. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ergun, hukuki sürecin adil ve bilimsel temellere dayanması gerektiğini vurguladı.