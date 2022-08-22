İzmir’de Çeşme Turizm Projesi’yle bölge vahşi yapılaşmaya ve beton sermayesine açıldı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak olan, İzmir’in “Kanal İstanbul”u olarak bilinen “Çeşme Turizm Projesi ile Çeşme Yarımadası”nın yüzde 50’si ranta açılmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, “Her otel için parsel parsel ihale yapacağız” diyerek anlattığı projede ilk ihale için düğmeye basıldı.

BİR AY SÜRE VERİLDİ

Projede yer alan 200 otelden üç otel için ihaleye çıkıldı. Denize sıfır üç değerli kupon arazi üzerinde, 300, 650 ve 1000 yataklı otel için 17 Temmuz’da ihale duyurusu yapıldı. Bakanlık, ihaleye firmaların en geç 19 Ağustos’a kadar tekliflerini sunması koşulu koydu. İki yıl önce duyurulan proje sonrası bölgede arsa fiyatlarının da dört beş kat arttığı öğrenildi. Bazı yabancı şirketler, proje etrafındaki arsaları yüksek fiyatlara pazarlarken bazı yurttaşlar da “Çeşme Projesi yakınında yatırımlık arsa” ilanları vermeye başladı.

"YANDAŞLARA GİDECEK"

Bölgenin ranta açılacağını söyleyen Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, “Amaç bölgeyi yandaşlara ve yabancılara açmak. Ranta açıp arazileri vahşi beton sermayesine satmak. Çeşme Turizm Projesi’nin, Kanal İstanbul’dan farkı yok. Açılan ihaleler ile her şey ortada. Dosya hazırlamak ve teklif sunmak için bir ay süre veriliyor. Hangi yatırımcı bir ay içerisinde dosya hazırlar. Bunlar adrese teslim ihaledir” diye konuştu.

YARGI SÜRECİ SÜRÜYOR

16 bin hektarlık alanda hayata geçecek ve 20 milyar dolara mal olacak proje için İzmir Barosu, STK’ler, çevre örgütleri, CHP’li belediyeler ve Çeşmeli 107 yurttaş dava açıp projenin iptalini istemişti. Dava için 190 sayfalık rapor hazırlayan bilirkişi, projenin kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu ve çevresel etkileri açısından da sakıncalı bulmuştu. Davada itirazları inceleyen Danıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı haklı bulup itirazları reddetmişti. Yurttaşlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ise projenin iptali için ikinci kez dava açtı. Yargı süreci ise halen devam ediyor.

ÜÇ OTELE 298 BİN METREKARELİK ARAZİ

Bakanlık, üç otel için toplamda 298 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardı. Çeşme Alaçatı bölgesinin en değerli yerinde bulunan bu parsel, 650 yataklı otel için tahsis edildi. Otel yapıldığında yurttaşların plaja erişimi de engellenecek.

YARIMADANIN YARISINI ETKİLİYOR

Çeşme’de köylülere ait olan ve cumhurbaşkanı kararnamesiyle acele kamulaştırılan 555 farklı büyüklükteki arazi üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeşme Turizm Projesi yapacağını duyurdu. Yarımadanın yarısı üzerinde etkili olacak proje ile 200’e yakın otel, sörf okulları, 13 golf sahası, dört marina ve 160 kortluk tenis alanları ile lojmanlar, kongre merkezi, helikopter pisti, temapark, film platosu, motorsport pisti yapılacak.