Karbon ayak izinden 1.5 derece eşiğine bilmeniz gereken 5 temel kavram

Sera Etkisi ve Sera Gazları — Gezegen Nasıl Isınıyor?

Güneşten gelen enerjinin bir kısmı yeryüzünden uzaya geri yansır; ancak atmosferde biriken karbondioksit ($CO_2$), metan ($CH_4$) ve azot oksit ($N_2O$) gibi gazlar bu ısının kaçmasını engelleyerek bir örtü gibi gezegeni ısıtır. Doğal sera etkisi yeryüzünde yaşamın sürmesi için gereklidir; ancak Sanayi Devrimi'nden bu yana fosil yakıt (kömür, petrol, doğal gaz) kullanımı ve ormansızlaşma nedeniyle bu gazların yoğunluğu yapay şekilde fırladı. Isı dengesinin bozulması, bugün "küresel ısınma" olarak adlandırdığımız süreci doğrudan tetikliyor.