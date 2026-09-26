Karbon ayak izinden 1.5 derece eşiğine bilmeniz gereken 5 temel kavram

Sera Etkisi ve Sera Gazları — Gezegen Nasıl Isınıyor?
Güneşten gelen enerjinin bir kısmı yeryüzünden uzaya geri yansır; ancak atmosferde biriken karbondioksit ($CO_2$), metan ($CH_4$) ve azot oksit ($N_2O$) gibi gazlar bu ısının kaçmasını engelleyerek bir örtü gibi gezegeni ısıtır. Doğal sera etkisi yeryüzünde yaşamın sürmesi için gereklidir; ancak Sanayi Devrimi'nden bu yana fosil yakıt (kömür, petrol, doğal gaz) kullanımı ve ormansızlaşma nedeniyle bu gazların yoğunluğu yapay şekilde fırladı. Isı dengesinin bozulması, bugün "küresel ısınma" olarak adlandırdığımız süreci doğrudan tetikliyor.
1.5 Derece Eşiği — Neden Kritik Bir Sınır?
Paris İklim Anlaşması'nın temel hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5 santigrat derece ile sınırlandırmaktır.
Bilim insanlarına göre bu değer basit bir hava durumu farkı değil; gezegenin geri dönüşü olmayan kırılma noktalarını (tipping points) tetiklememesi için belirlenen kırmızı çizgidir. Sıcaklık artışı 2 dereceye ulaştığında kutup buzullarının tamamen erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ölümcül sıcak hava dalgaları ve kalıcı kuraklık riski katlanarak artıyor.