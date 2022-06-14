Kayseri’de çadırlar sel suları altında kaldı
Kayseri’de etkili olan sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Canlarını kurtaran 30 kişi lojmanlara yerleştirildi.
Kayseri’de önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı. Çadırlarda kalan 30 kişi canlarını kurtarırken, geçici olarak lojmana yerleştirildi.
Öte yandan Yahyalı ilçesinde bir mahalleye sel suları nedeniyle ulaşım sağlanamazken yolda mahsur kalan10 araç ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok bölgesinde sel meydana geldi. Ayrıca Güneşli ve Gömeç mahalleleri ile Sarıoğlan ilçesine bağlı Ömürlü mahallesinde de sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sel sularına kapılan bir araç, dereye düşmekten son anda kurtuldu.
İKİ ARAÇ SELE KAPILDI
Adana’nın Kozan ilçesinde ise Dağılcak Tabiat Parkı, Düzağaç, Kuytucak, Kızıllar, Akdam mahallelerinde sel ve su taşkınları yaşandı. Düzağaç Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinde iki araç sulara kapıldı.
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