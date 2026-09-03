Muğla’da çimento fabrikasına karşı 'Adalet Nöbeti' başlatıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi’nin ortak sınırında yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına tepki gösteren bölge halkı, Deştin Çevre Platformu öncülüğünde, Muğla İdare Mahkemesi önünde “Adalet Nöbeti” başlattı. Nöbetin, her perşembe günü saat 13.30’da Muğla İdare Mahkemesi önünde sürdürüleceği belirtildi.

Deştin ve Bayır bölgesinde yaşayan yurttaşlar tarafından Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurularak, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması ve bölgede keşif yapılması da talep edildi.

Dilekçede, 17 Haziran'da yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunun taraflarına tebliğ edilmediği, ancak raporda görev alan bilirkişiler hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunun basına yansıyan haberlerden öğrenildiği belirtildi. Başvuruda, bilirkişilerin 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili yönetmelikten doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği yönündeki iddialara yer verildi.

Mahkeme önünde açıklama yapan yurttaşlar, “Bu çimentocu şirketi kim getirdiyse geldiği yere gitmesini istiyoruz. Biz 20 senedir uğraşıyoruz. Biz istemiyoruz dedikçe uyduruyorlar bilirkişi koyuyorlar, olmaz. Biz toprağımızı, havamızı, ormanımızı kaybetmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.