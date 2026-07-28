Ömerli Göleti çevresindeki atık ve hafriyat dökümü su ve hayvana zarar veriyor: Çöpten dağ büyüyor

İstanbul Ümraniye’deki Ömerli Göleti çevresindeki çöp ve hafriyat dökümü, yapılan durdurma taleplerine karşın devam ediyor. Hayvan hakları ve çevre gönüllüleri, atık ve hafriyat yığınının belirgin biçimde büyüdüğünü ifade etti.

Yetkililer tarafından alana “toprak” döküldüğü ifade edilse de sahada görülen yığının içerisinde farklı nitelikte atıklar bulunduğu aktarıldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan hayvan davranışları araştırmacısı ve hayvan foto muhabiri Deniz Tapkan, dökümün devam ettiğini ve çöp dağının büyüyerek gölete doğru indiğini gösteren güncel fotoğraf ve videoların yetkililere iletildiğini ancak konuya ilişkin herhangi bir açıklama ya da geri dönüş alınamadığını belirtti.

‘HAVA ETKİLENİYOR’

Döküm alanının, Çekmeköy Hayvan Barınağı’na yakın bir konumda bulunduğunu aktaran Tapkan, “Hafriyat ve atık taşıyan kamyonların oluşturduğu toz, egzoz ve olası kirleticiler hava kalitesini etkilerken, dökülen malzemeden yüzey ve yeraltı sularına taşınabilecek maddeler ise su kirliliği riskini artırıyor.

İş makineleri ile ağır vasıtaların sürekli hareketinden kaynaklanan yoğun gürültü ve titreşim de barınakta yaşayan köpekler başta olmak üzere bölgedeki hayvanları olumsuz etkileyebilir. Özellikle kapalı bir alanda tutulan ve gürültü kaynağından uzaklaşma imkânı bulunmayan hayvanlar için bu faaliyetler sürekli ve kaçınılması mümkün olmayan bir çevresel stres etkenine dönüşebilir” dedi.

Ömerli Göleti’nin kıyısına yığılan çöp ve hafriyatın göletin doğal sınırını daralttığını ve su alanını fiziksel olarak kapattığını söyleyen Tapkan, “Döküm devam ederse göletin bir bölümü tamamen yok olabilir” uyarısında bulundu. Atıklarla karışık malzemenin suya taşınmasının suyu kirletebileceğini ve gölet çevresinde yaşayan canlıların habitatını tahrip edeceğini vurgulayan Tapkan, “İş makineleri ile kamyonların yarattığı toz, egzoz, gürültü ve titreşim ise bölgede yaşayan hayvanlara ve hemen yakındaki barınaktaki köpeklere doğrudan zarar verir. Bu nedenle döküm derhal durdurulmalı, gölete ilerleyen malzeme kaldırılmalı ve alandaki ekolojik zarar giderilmeli” diye ekledi.

YAKININDA BARINAK VAR

Ömerli Göleti çevresinde atık ve hafriyat yığınları belirgin bir şekilde büyüdü. İş makineleri ve kamyonların yarattığı toz ve kirlilik de bölgedeki doğal yaşamı tehlikeye atıyor. Bölgeye yakın hayvan barınağındaki köpekler buradaki kirlilikten doğrudan etkileniyor.