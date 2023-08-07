Ordu'da köylüler maden ocaklarına karşı eylem yaptı: Köyümüzü talan ettirmeyeceğiz!

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Çatallı Mahallesi ve Yeni Sayaca mahallelerini kapsayan bentonit maden ocağına karşı köylülerin mücadelesi sürüyor.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00
Ordu'da köylüler maden ocaklarına karşı eylem yaptı: Köyümüzü talan ettirmeyeceğiz!
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Ordu Çevre Derneği’yle birlikte “ÇED gerekli değildir” kararına karşı idare mahkemesine dava açan köylüler önceki gün Ulubey meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında “Mücadelemizi duyurmak ve adaletin sağlanması için gereken adımları atmak amacındayız. Maden çalışmasının başlaması, çevrede ve doğada ciddi tahribatlara yol açacaktır. Heyelan, su kaynakların yok olması gibi doğal felaketler artacak, köyümüzün ve çevremizin güzellikleri birer birer yok olacaktır. Maden çalışmasının durdurulması için tüm yasal yolları kullanma konusunda kararlıyız” ifadeleri kullanıldı. 




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