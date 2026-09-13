Tepkiler sonuç verdi, Tunceli'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı

Tunceli’nin yüksek rakımlı dağlarında yaşayan dağ keçileri, kentin doğal yaşamının önemli unsurları arasında yer alıyor. Özellikle Munzur Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklar, yaban keçileri için önemli yaşam alanları oluşturuyor.

Tunceli’de dağ keçileri yalnızca biyolojik çeşitliliğin bir parçası olarak değil, aynı zamanda yöre halkının inanç ve kültür dünyasında da özel bir yere sahip. Bu nedenle keçilerin avlanması, kentte uzun yıllardır doğa ve yaşam hakkı tartışmalarının başlıklarından biri olmuştu.

VALİ AYGÖL DUYURDU

Vali Şefik Aygöl, dağ keçilerinin insanlardan uzak şekilde doğal yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekerek, “Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır” dedi.

Valiliğin kararıyla birlikte Tunceli sınırları içerisinde dağ keçilerinin avlanmasına yönelik uygulamanın süresiz olarak yasaklanması, kentte yaban hayatının korunması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.