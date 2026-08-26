Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- Dünya Hava Olayları İlişkilendirme Girişimi’nin (WWA) yeni araştırması, Avrupa sularındaki rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarında insan kaynaklı iklim değişikliğinin belirleyici olduğunu ortaya koydu. İrlanda’dan Akdeniz’e uzanan bölgede bu yaz deniz sıcak dalgaları yaşanırken bazı bölgelerde sıcaklıklar normalin 6 derece üzerine çıktı. Batı Akdeniz’in yüzde 80’i, Doğu Akdeniz’in ise yüzde 70’i deniz sıcak dalgası koşulları yaşadı. Aşırı ısınma; mercan ve makroalglerin kitlesel ölümlerinden balıkçılık kaynaklarının azalmasına kadar deniz ekosistemlerinde zincirleme etkilere yol açıyor.

- Global Change Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma 1.8 dereceyle sınırlandırılsa bile Avrupa’da yıllık yanan alan yüzyıl sonuna kadar yüzde 39 artabilir. Yüksek emisyon senaryosunda ise artışın yüzde 192’ye ulaşabileceği öngörülüyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre ise Avrupa Birliği’nde 12 Ağustos itibarıyla yaklaşık 550 bin hektar alan yandı; bu, yılın aynı dönemi için son 20 yıl ortalamasının yaklaşık 2.5 katı. Araştırmaya göre yangın yönetimi kapasitesinin sürekli geliştirilmesi, bu iyileştirmelerin yapılmadığı senaryolara kıyasla yanan alanı yüzde 72-92 oranında azaltabilir.

- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı, 17-28 Ağustos 2026 tarihlerinde “Toprağı Yeniden Kazandırmak, Umudu Yeniden Canlandırmak” temasıyla Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da düzenleniyor. Dünya topraklarının yüzde 40’a yakını bozulmadan etkilenirken bu durum gıda üretiminden su kaynaklarına ve geçim kaynaklarına kadar geniş bir alanda risk yaratıyor. Zirveye ev sahipliği yapan Moğolistan’da ise toprakların yaklaşık yüzde 77’si bozulmuş durumda.

- İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü (IVL) metodolojisiyle hazırlanan “İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı” raporuna göre, sahibinden.com üzerinden 2025’te gerçekleşen ikinci el alışverişlerle yaklaşık 12.8 milyon ton CO₂ eşdeğeri emisyonun önüne geçildiği hesaplandı. Bir önceki yıl 11.6 milyon ton olan bu değer, araştırmanın altı yıllık dönemindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Yeniden kullanım sayesinde ayrıca yaklaşık 207 bin ton plastik, 739 bin ton çelik ve 138 bin ton alüminyum kullanımının önlendiği hesaplandı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki dere ve dere kollarında yürütülen çalışmalar kapsamında son yedi yılda 2.680,678 kilometre dere temizlendiğini ve 5 milyon 417 bin 631 metreküp malzeme çıkarıldığını açıkladı. İSKİ, kentteki dere ve dere kollarında su akışını engelleyen birikimleri temizleyerek kesit daralmalarının ve taşkın riskinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Çalışmalar yalnızca dere yataklarıyla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde Haliç ve Marmara Denizi’ne ulaşan dere ağızlarında yapılan dip taramalarında da 402 bin metreküpten fazla malzeme çıkarıldı.

- ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre Temmuz 2026, ABD’de 1895’ten bu yana kaydedilen en sıcak ay oldu. Ortalama sıcaklık 24.9 dereceye ulaşarak 20. yüzyıl ortalamasının yaklaşık 1.8 derece üzerinde gerçekleşti. Gece sıcaklıkları da rekor kırdı; ortalama gece minimum sıcaklığı 17.9 dereceyle 132 yıllık kayıtların en yüksek seviyesine çıktı. Temmuz yağışları ülke genelinde ortalamanın altında kalırken 4 Ağustos itibarıyla ana kara ABD’nin yüzde 48.5’i kuraklık koşulları altındaydı. Buna karşın bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve ani seller görüldü.

- Queensland ve Newcastle üniversitelerinin yeni araştırması, tropikal ormanların restorasyonunda doğal yenilenmenin etkili bir seçenek olabileceğini ortaya koydu. Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan çalışmaya göre doğal yenilenme, bazı bölgelerde ağaç dikiminden yüzde 96’ya kadar daha düşük maliyetli olabiliyor. Yenilenen ormanlar karbon tutarken yerel türler için yaşam alanlarının oluşmasına da katkı sağlıyor. Araştırmacılar doğal yenilenmenin uygun alanlarda aktif ağaçlandırmayla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.