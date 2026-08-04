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Turnalık Yaylası eylemlerinde jammer kullanımı: Bilgi akışı cihazla kısıtlanıyor

Turnalık Yaylası eylemlerinde jammer kullanımı: Bilgi akışı cihazla kısıtlanıyor

4.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Turnalık Yaylası eylemlerinde jammer kullanımı: Bilgi akışı cihazla kısıtlanıyor

Ordu'nun Korgan ilçesindeki Turnalık Yaylası'nda maden sondajına karşı süren eylemlerde güvenlik güçlerinin sinyal bozucu jammer cihazları kullanması dikkat çekti.
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Ordu’nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası’nda maden sondaj çalışmalarına karşı yapılan eylemlerde, yoğun güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, eylemler sırasında dış dünya ile bilgi akışını engellemek amacıyla sinyal bozucu jammer cihazları kullanıyor.

İletişim ve haberleşmeyi kısıtlayıcı batarya ve antenler dahil toplam ağırlığı ortalama 15-20 kg arasında değişen standart sırt tipi jammerları taşıyan askerler su kaynaklarını ve doğayı korumak için sondaj çalışmalarına karşı eylem yapan yurttaşların dikkatini çekiyor.

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