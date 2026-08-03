Turnalık Yaylası’nda maden sondajı obalara kadar ulaştı

Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası ile Korgan yaylaları arasında yeniden başlatılan maden sondaj çalışmalarının Turnalık Yaylası’ndaki obalara kadar yaklaştığı belirtildi.

Bölge halkı ve çevre savunucuları, çalışmaların yaşam alanlarına kadar ilerlediğini öne sürerek faaliyetlerin durdurulmasını istedi. Ordu Çevre Derneği’nin çağrısıyla Turnalık Obası’nda bir araya gelen yurttaşlar, maden çalışmalarına tepki gösterdi. Yaylalardaki doğal yaşamın zarar gördüğünü savunanlar, “Yayladaki bu katliamın son bulmasını istiyoruz” dedi. Y

urttaşlar, doğal yaşamın korunması ve yaylaların gelecek nesillere aktarılması için yetkilileri göreve çağırdı. Halk buluşmasına Ekoloji Birliği adına Çetin Güzel, Ekoloji Birliği bileşenlerinden Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz ile Karadeniz Karıncalar Grubu da destek verdi.

KİMLİK KONTROLÜ GERGİNLİĞİ

Etkinlik öncesinde Perşembe Yaylası’nda doğa savunucularıyla jandarma ekipleri arasında kimlik kontrolü nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Öte yandan KorganPerşembe Yaylası güzergâhında jandarma ekiplerince trafik kontrol noktaları oluşturulduğu, bölgeye giriş yapan araçlarda denetim yapıldığı görüldü.