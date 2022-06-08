Van'da yurttaşların 5 yıldır sulama suyu sorunu çözülemiyor
Gürpınar ilçesindeki Sakalar Mahallesi’nde tarım arazilerini sulama sorunu yaşayan yurttaşlar, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi.
Van’ın Gürpınar ilçesindeki Sakalar Mahallesi’nde baraja yakın tarım arazilerinde sulama sıkıntısı yaşanırken mahalleli mahsullerinin kurumaması için su tankerlerini kiralayarak arazilerini sulamaya çalışıyor.
Yaklaşık beş yıldır sulama suyu sıkıntısı çektiklerini dile getiren mahalleliler, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi. Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na 45 kilometre uzaklıkta olan Sakalar Mahallesi sakinleri baraj suyundan faydalanamadıklarını söyledi.
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