Van'da yurttaşların 5 yıldır sulama suyu sorunu çözülemiyor

Gürpınar ilçesindeki Sakalar Mahallesi’nde tarım arazilerini sulama sorunu yaşayan yurttaşlar, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi.

Yusuf Ziya Cansever
08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00
Van'da yurttaşların 5 yıldır sulama suyu sorunu çözülemiyor
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Van’ın Gürpınar ilçesindeki Sakalar Mahallesi’nde baraja yakın tarım arazilerinde sulama sıkıntısı yaşanırken mahalleli mahsullerinin kurumaması için su tankerlerini kiralayarak arazilerini sulamaya çalışıyor.

Yaklaşık beş yıldır sulama suyu sıkıntısı çektiklerini  dile getiren mahalleliler, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi. Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na 45 kilometre uzaklıkta olan Sakalar Mahallesi sakinleri baraj suyundan  faydalanamadıklarını söyledi. 


Van Gürpınar sulama kanalı Tarım

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