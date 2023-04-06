Yurttaşların direnişi geri adım attırdı

Muğla Menteşe ve Deştin’de kalan tamamı orman arazisi ve tarlalardan oluşan bölgede Muğla Çimento tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı yurttaşlar nöbet tutmaya başladı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
Yurttaşların direnişi geri adım attırdı
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Pazartesi günü bölgeye giden iş makinelerinin önünü keserek yola masa ve sandalye atıp beklemeye başlayan köylüler, geceyi o noktada geçirdi. 7 bin 751 dönümlük alanı korumak için nöbetler devam ederken kamyonlar dün bölgeden ayrıldı.

Buna karşın, mücadeleyi sürdüreceklerini belirten yurttaşlar bölgeden ayrılmadı. Köylüler tuttukları nöbeti, “Yaşam haklarımızı sonuna kadar savunacağız” sözleriyle anlattı.

Deştin Çevre Platformu sözcüsü Haluk Özsoy, “Mücadelemizi kadınlar yürütüyor. Oturuyorlar ve kalkmıyorlar biz de arkalarında duruyoruz. Bu şekilde de devam edecek” dedi. 


Yurttaş direniş muğla fabrika

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