Yurttaşların direnişi geri adım attırdı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Pazartesi günü bölgeye giden iş makinelerinin önünü keserek yola masa ve sandalye atıp beklemeye başlayan köylüler, geceyi o noktada geçirdi. 7 bin 751 dönümlük alanı korumak için nöbetler devam ederken kamyonlar dün bölgeden ayrıldı.

Buna karşın, mücadeleyi sürdüreceklerini belirten yurttaşlar bölgeden ayrılmadı. Köylüler tuttukları nöbeti, “Yaşam haklarımızı sonuna kadar savunacağız” sözleriyle anlattı.

Deştin Çevre Platformu sözcüsü Haluk Özsoy, “Mücadelemizi kadınlar yürütüyor. Oturuyorlar ve kalkmıyorlar biz de arkalarında duruyoruz. Bu şekilde de devam edecek” dedi.