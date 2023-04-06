Yurttaşların direnişi geri adım attırdı
Muğla Menteşe ve Deştin’de kalan tamamı orman arazisi ve tarlalardan oluşan bölgede Muğla Çimento tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı yurttaşlar nöbet tutmaya başladı.
Pazartesi günü bölgeye giden iş makinelerinin önünü keserek yola masa ve sandalye atıp beklemeye başlayan köylüler, geceyi o noktada geçirdi. 7 bin 751 dönümlük alanı korumak için nöbetler devam ederken kamyonlar dün bölgeden ayrıldı.
Buna karşın, mücadeleyi sürdüreceklerini belirten yurttaşlar bölgeden ayrılmadı. Köylüler tuttukları nöbeti, “Yaşam haklarımızı sonuna kadar savunacağız” sözleriyle anlattı.
Deştin Çevre Platformu sözcüsü Haluk Özsoy, “Mücadelemizi kadınlar yürütüyor. Oturuyorlar ve kalkmıyorlar biz de arkalarında duruyoruz. Bu şekilde de devam edecek” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Kurşunları fırlattı
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Ürdün'den İsrail'e tepki
- Emek ve Özgürlük'ün 'seçim' kararı netleşti
- En düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme