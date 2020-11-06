Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'