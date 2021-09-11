Video Haberler
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
- Özgürlük sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı