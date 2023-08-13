Video Haberler
- Naci Görür'den İstanbul için kritik açıklama!
- TMO önünde sıra bekleyen çiftçiler kan kustu!
- Sıcak hava dalgası yaz meyvelerini de vurdu!
- Doktorlardan sonra akademisyenler de gitmeye başladı!
- Çöpe atılacak kitaplarla sınava hazırlanıp derece aldıla
- Dolandırıcılara 12 bin 500 dolar kaptırdı!
- Malatyalılar geceyi dışarıda geçirdi...
- Av. Baykal’dan açıklama: ‘Gelişmeler endişe verici’
- Depreme nişan töreninde yakalandılar
- ‘Suriye, göçmenleri kabul etmek için hevesli değil'