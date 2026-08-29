Ciddiyet - 29 Ağustos 2026

Nuhsal Işın
Murat Sayın
Mustafa Yıldız
Halim Kutlu
Murteza Albayrak
Ekrem Borazan
Ercan Baysal
Ahmet Öztürklevent
Mehmet Selçuk
Cem Koç
Zeki Bol
Birol Çün
İbrahim Tuncay
Mehmet Zeber
Cemalettin Güzeloğlu
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Nuhsal Işın
Murat Sayın
Mustafa Yıldız
Halim Kutlu
Murteza Albayrak
Ekrem Borazan
Ercan Baysal
Ahmet Öztürklevent
Mehmet Selçuk
Cem Koç
Zeki Bol
Birol Çün
İbrahim Tuncay
Mehmet Zeber
Cemalettin Güzeloğlu