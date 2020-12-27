Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi