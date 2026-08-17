Yüksek Yerilim Hattı - 17 Ağustos 2026

İktidarın koltuk değneği olanlar, iktidara yürüyemezler…

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Mustafa Balbay: “AKP transferlerle büyümeye çalışıyor. Buna obezleşme denir; tedavisi zordur!”

Ben mükemmel bir tedavi biliyorum: Cumhuriyet Rejimi…

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Siyasette “Nereden buldun?” yasası güncellensin: Tacizci, komisyoncu, havlulu, metresçi ve rüşvetçileri milletvekili ve belediye başkan adayı yapan parti başkanları da, adaylarını nereden bulduklarını mal beyanında açıklasın…

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Tarikat ve cemaatler, insanları tanrılaştırarak Tanrı’ya ortak koşan; dini pazarlayarak toplumu ve insanları sömüren para odaklı şirk yapılanmalarıdır.

Tarikat ve cemaat = ŞİRK-ET…

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“Yetmez ama evet”çilere yeni slogan: “Yetmez ama devret.”

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Havuz (medyası) problemi:

Yandaş medya ekranlarını ve sayfalarını reklamlarıyla dolduran VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası, 2026’nın ilk yarısında para saçtı.

Üç bankanın reklam musluğu havuzu 6 ayda dolduruyorsa, Ziraat Bankası’nın musluğu tek başına havuzu kaç günde doldurur?

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AİHM’de 22 bin 600 Türkiye kaynaklı dosya bekliyor; Türkiye hem incelenen hem de sonuçlanmayı bekleyen başvurularda açık ara ilk sırada.

T.C.: Tahliye Cumhuriyeti ya da Tutuklama Cumhuriyeti…

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Dost(!) Trump’tan Türk zeytin ve zeytinyağına darbe!

Türkiye taviz üstüne taviz vererek “yağcılık” yaparken, ABD Türk zeytin ve zeytinyağına %12,5 ek vergi getirdi.

ABD: Dost ve kalleş ülke!

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1,8 milyon çocuk sosyal yardıma mahkûm.

“Büyüyünce ben yoksul olacağım, amca!”

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2023 seçiminden bu yana ödenen 5 trilyon 188,4 milyar TL faiz dudak uçuklattı.

“Tek ekonomist”in iki dudağı arasına bakılan ekonomilerin “dudak payı” bu…

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“Kararsız seçmen”den sonra, siyasetimiz YENİ bir kavram kazandı: “kararsız parti.”

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Politikacıların raHİÇ bedelleri açıklansın! Kimin ne mal olduğunu, kimin ne zaman parti değiştireceğini önceden bilelim…

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İktidar “Menzil”ini şaşırdı. Giderayak önüne gelene çöküyor. İsmailağa’ya da sıra gelir mi, bilinmez!

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TBMM’de milletvekillerinin eşleri danışman yapılıyor, partilerde ve belediyelerde yakınlar “aile boyu” istihdam ediliyor:

EŞ DURUMUNDAN DANIŞMAN,

AİLE BOYU İSTİHDAM. 😞

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Süleymancılara yönelik operasyonda 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

“Yastık altındaki altınlar” bitti; sıra “tarikat ve cemaatlerin altındaki altınlar”a geldi…