Video Haberler
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği