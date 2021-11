"Seneye Bugün"

04 Kasım 2021 Perşembe, 13:45

Devlet Tiyatrolarının sahneye koyduğu Bernard Slade tarafından yazılan oyunun çevirisi Gencay Gürün’e ait. Oyuncu kadrosunda aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Celal Kadri Kınoğlu’na, Gerçek Alnıaçık, Ebru Demirdöven Şatıroğlu ve Osman Tunca Soysal eşlik ediyor. Yapımda dekor tasarım Suzan Tunca’ya, kostüm tasarım Selin Ölçen’e, ışık tasarım Yakup Çartık’a, müzik ise Şevket Akıncı’ya ait.

“George ve Doris…

Bir gece tesadüfen tanışan bu neşeli kahramanlarımız aşkı bir ömür yaşamanın sırrını keşfederler.”

“1950´lerden 1970´lere kadar her yıl yalnızca bir gün buluşan bir erkekle bir kadının sıra dışı aşklarını anlatan oyun yıllar ilerledikçe hayatın getirdiği pek çok etmenin karakterleri nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Bu çarpıcı aşkın yanı sıra dönemin ilginç gelişmeleri de oyun içinde yer alıyor…”

Usta isim Celal Kadri Kınoğlu, 2 kişilik oyunda reji anlamında çıtayı en üst seviyeye koymuş. Oyunun izlenirliğini arttırması konusunda yaptığı akıllı ve yerinde seçimler izleyicinin oyundan bir an dahi kopmamasını sağladı. Oyun, metinle paralel biçimde olması gerektiği hızda akıyor. Konunun samimi bir şekilde verilmesi izleyicinin oyun karakterleriyle empati kurmasına olanak sağlıyor. Kınoğlu, hikayeyi olabildiğince yalın ve anlaşılır kılmış. Oldukça başarılı yönetmenliğinin yanı sıra oyunculuk anlamında da üst düzey performans ortaya koyan Kınoğlu beden dili ve sahne hakimiyetiyle rolünün hakkını vermiş. Gerçekçi ve abartıya kaçmayan performansı karakterinin karikatürize olmamasını sağlamış. Bıçak sırtı olan bu karakteri tecrübesi ve yeteneği sayesinde oldukça doğru biçimde izleyiciye yansıtıyor. Kınoğlu’nun yönettiği ve oynadığı birçok oyununu izlemiş biri olarak her yeni yapımında üstüne koyarak ilerlediğini söyleyebilirim. Her sahnesini büyülenerek izlediğim usta oyuncu her türlü övgüyü hak ediyor. Başarılı performansından dolayı kendisini tebrik ederim.

Gerçek Alnıaçık komik ve abartıya kaçmayan performansı, Kınoğlu ile kurduğu başarılı diyalog sayesinde oyunun yalın anlatımına katkı sağlamış. Genç, orta yaşlı ve olgun bir kadın olarak ortaya koyduğu her performansla üstesinden gelmesi oldukça zor olan karakterini başarıyla izleyiciye yansıtmış. Başarılı performansından dolayı tebrik ederim.

Ebru Demirdöven Şatıroğlu ve Osman Tunca Soysal üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiler.

Selin Ölçen’in kostüm tasarımda oyunun ve zamanın ruhuna katkı sağlayan seçimleri oldukça başarılıydı.

Dekor tasarımda Suzan Tunca metni okurken gözümde canlanan mekana neredeyse birebir yaptığı sade ve şık seçimlerle oldukça başarılı, samimi bir alan yaratmış.

Seneye Bugün; bu sezon Devlet Tiyatrolarının ses getirecek işlerinden olmaya aday. Her daim güncelliğini ve evrenselliğini koruyacak kadın erkek ilişkilerine farklı bir açıdan bakmamızı sağlayan bu değerli oyunun, başta usta yönetmen ve oyuncu Celal Kadri Kınoğlu olmak üzere izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi kutlarım.

Alkışınız bol olsun…