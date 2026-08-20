2. Deniz Ürünleri Festivali için geri sayım başladı

Denizden sofraya uzanan lezzetler, Ege’nin özgün tatları, Marmaris’in yerel ürünleri ve üç güne yayılan birbirinden renkli etkinliklerle 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali için heyecan giderek büyüyor. Marmaris, denizin bereketini, gastronominin zenginliğini ve Ege’nin eşsiz atmosferini paylaşmak için herkesi festivale bekliyor. Marmaris’in turistik mahallesi Selimiye merkezli düzenlenecek festival, üç gün boyunca gastronomiden spora, sanattan müziğe uzanan dopdolu programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

AÇILIŞ 2 EKİM CUMA GÜNÜ

Festivalin açılışı 2 Ekim Cuma günü yapılacak. Kortej, konserler, Eski Marmaris fotoğrafları sergisi, dans gösterileri gibi etkinliklerin gerçekleşeceği açılış renkli görüntülere sahne olacak. Festivalin ikinci günü olan 3 Ekim Cumartesi günü gün boyu etkinlikler devam edecek. Saat 18.00’de ise Selimiye’de, denizden ilham alan tasarımlarıyla Simay Öztürk’ün sokak defilesi gerçekleştirilecek. Ayrıca Taşlıca’da da yerel ürünler öne çıkacağı bir etkinlik düzenlenecek. Yerel üreticilerin ve yöresel ürünlerin buluşacağı Taşlıca Yöresel Ürünler Pazara gün boyu sürecek.

SUP ETKİNLİĞİ RENK KATACAK

Festivalin son günü 4 Ekim Pazar ise deniz ve doğayla iç içe etkinliklere ayrılacak. Sığliman’da gerçekleştirilecek yoga etkinliğinin ardından SUP etkinliği düzenlenecek. Denizin üzerinde keyifli bir deneyim yaşamak isteyenlere ise “Boardını al, gel!” çağrısı yapılacak.

Üç gün boyunca şeflerin canlı yemek gösterileri, mutfak sahne şovları, tadım etkinlikleri, workshoplar ve gastronomi buluşmalarıyla Ege ve Akdeniz mutfağının birbirinden özel lezzetleri festival alanına taşınacak. Festival boyunca kurulacak yeme-içme ve hediyelik eşya stantları da yerel üreticileri, işletmeleri ve yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak.

BAŞKAN ACAR ÜNLÜ’DEN DAVET

Festivalin Marmaris’in yerel değerlerini öne çıkarması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, herkesi bu özel buluşmaya davet etti. Başkan Ünlü, “Üç gün boyunca hep birlikte güzel bir festival atmosferi yaşayacağız. Marmaris’in eşsiz doğası ve Selimiye’nin güzelliği eşliğinde denizin lezzetini, Ege’nin kültürünü ve festival coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi 2. Deniz Ürünleri Festivali’ne davet ediyorum. Gelin, bu güzel heyecanı hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.