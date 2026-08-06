2. Geleneksel Reçel Festivali için geri sayımı başladı

Bornova Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Reçel Festivali’nin tanıtım çalışmalarına Çamdibi Atatürk Parkı’nda düzenlenen renkli bir tadım etkinliğiyle start verdi. Yakaköy Köy Meydanı’nda 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek büyük buluşma öncesinde, festival katılımcısı yerel üreticilerin el emeği, göz nuru reçelleri Bornovalıların beğenisine sunuldu. İlk tanıtım gününde vatandaşlar doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen reçellere yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN EŞKİ: ANNELERİMİZİN, NİNELERİMİZİN USULÜYLE YAPILAN ORGANİK LEZZETLER BU FESTİVALDE

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada Bornova'nın köklü tarım ve mutfak kültürüne dikkat çekti. Festivalin bu yıl çok daha coşkulu ve geniş katılımlı olacağını müjdeleyen Başkan Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz reçel festivalimiz büyük bir ilgi görmüştü, çok güzel anılar bıraktı. Bu sene çıtayı daha da yükselterek çok daha büyüğünü ve kapsamlısını organize ediyoruz. Festival coşkusunu Bornova’nın geneline yaymak adına mahallelerimizde tadım etkinlikleri başlattık. Her ne kadar uzmanlar 'kilo aldırır' ya da 'şeker zararlı' diye uyarılarda bulunsa da bizim festivalimizdeki reçellerimizin tamamı organik ve katkısız. Köylü ablalarımız, annelerimizin ve ninelerimizin o eski, doğal usullerini yaşatarak bu lezzetleri hazırlıyor. Sağlığı ve doğallığı ön planda tutan bu muazzam buluşmaya tüm halkımızı davet ediyorum. Gelmeyen çok şey kaybeder! 6 Eylül'de, Bornova Geleneksel 2. Reçel Festivali'nde hep birlikte olmak dileğiyle."

LEZZET TURU BORNOVA’YI SARACAK

Festival ruhunu tüm Bornova’ya taşımayı hedefleyen belediye, ilçenin farklı noktalarında kurulacak tadım stantları ile vatandaşları festival öncesi lezzet yolculuğuna çıkaracak. Başkan Ömer Eşki’nin de katılım sağlayacağı program dahil olmak üzere, Tadım Günleri’nin takvimi şu şekilde açıklandı:

• 7 Ağustos Cuma | Aşık Veysel Rekreasyon Alanı (Saat: 18.30 – 20.30)

• 12 Ağustos Çarşamba | Merkez Pazaryeri (Saat: 13.00 – 17.00)

• 14 Ağustos Cuma | Çarşı Merkez (Saat: 11.00 – 13.00)

• 19 Ağustos Çarşamba | Çamdibi Pazaryeri (Saat: 13.00 – 17.00)

• 25 Ağustos Salı | Çarşı Merkez (Saat: 11.00 – 13.00)