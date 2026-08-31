30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

Ayvalık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet çocuklarının, sergilediği mücadeleden gurur duyduklarını söyledi.





Başkan Ergin, “Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet çocuklarına yakışır bir mücadele oldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan bu özel kupada, her zaman olduğu gibi kazananın dostluk oldu. Futbol takımlarımızı, antrenörlerimizi ve genç futbolcularımızı yürekten kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.