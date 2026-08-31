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30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

31.08.2026 13:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı

Geleneksel olarak her yıl Ayvalık Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Sahada centilmenlik ve kardeşlik ön plana çıkarken, kazanan dostluk oldu.
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Ayvalık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nda dostluk kazandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet çocuklarının, sergilediği mücadeleden gurur duyduklarını söyledi. 

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Başkan Ergin, “Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet çocuklarına yakışır bir mücadele oldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan bu özel kupada, her zaman olduğu gibi kazananın dostluk oldu. Futbol takımlarımızı, antrenörlerimizi ve genç futbolcularımızı yürekten kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

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