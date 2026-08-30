395'lik GS, 61'lik Göztepe'yi hakem yardımıyla geçebildi

Türkmen, verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçti. 395 ve 61 milyon Euro'luk iki takımın başa baş, dişe diş mücadelesinde kazanan hakem kararıyla son dört sezonun şampiyonu GS oldu. Parayla oynanmayan futbolda maalesef lobisi olan, VAR ve orta hakem düzleminde ağırlığı olan kazanabiliyor. Sonuçta, cumartesi akşamı İstanbul'da oynanan maçta Göztepe yenilgiyi hak etmese de, çok iyi mücadele etse de; aleyhine uydurma bir penaltı, lehine verilmeyen bir penaltı ve bir kaza golüyle sahadan puansız ayrıldı.

Göztepe'de sakat olan Sonko, Godoi, Gökdeniz ve Antunes kadroda yer almadı. Geçen hafta kadroda yer almayan Chernı ve Guilherme de son olarak transferde gönderilen oyuncular oldu. Juan yine kulübede kalırken Stoilov ısrarla Henrique ile başlamayı tercih etti.

Stoilov şu 11 ile Göz Göz'ü sahaya sürdü: Luka-Taha, Ege, Bokele-Arda, Miroshi, Rhandley, Efkan, Akonnor-Henrique, Janderson.

GS'de ilk 11'de açıklanan kaleci Uğurcan soyunma odasında rahatsızlanınca son anda kaleye Jankat geçti.





İLK YARIDA SAHADA DAHA İYİ BİR GÖZTEPE VARDI

İlk yarıda kontrollü ilk 10 dakika ardından Göz Göz, GS kalesine etkili gelmeye başladı. 13'te Bokele'nin soldan kestiği topa Henrique'in kafası Jankat'ta kaldı. İki dakika sonra Bokele'nin nefis gollük ters kafasını Jankat geriye uzayarak parmak uçlarıyla kornere çelmeyi başardı. Ardından 16'da taç organizasyonunda Göztepe'nin golü geldi; son olarak Henrique'in kafayla indirdiğı topu Miroshi filelerle buluşturdu; 1-0.

Golden sonra uzaktan şutlarla gol arayan GS, aradığı golü Salai'nin uzaktan kaleye gönderdiği frikikle buldu; defansa çarpan top Luka'yı kontripide bırakıp Sanchez'in göğsünden filelere giderken Göz Göz şanssızdı;1-1. Devre bıterken karşılıklı iki gol girişimi vardı: 44'te Efkan'ın orta-şut karışımı uzun topu uzak doksan yakınından dışarı çıktı; 45'te ise Osimhen altı pas önünde karşı karşıya sert vurdu, Luka çıkardı. Devre böylece 1-1 berabere sona erdi.

VAR VE ORTA HAKEMİ DE ARKASINDA HİSSEDEREK GS İKİNCİ YARIYA ATAK BAŞLADI

GS ikinci yarıya hızlı girdi; 49'da Yunus'un ceza alanından vuruşu Luka'da kaldı, bir dakika sonra Osimhen'in sağ çaprazdan sert şutu yan ağlara gitti. 51'de yine Osi'nin altı pasta gollük kafasını Luka çeldi, ardından yine Osi'nin şutunu Luka kornere çelmeyi başardı. 55'te GS'nin ikinci golü geldi; ceza alanında Osimhen'in topuk pasını önünde bulan Sara, Luka'yı avladı; 2-1. 57'de Osi'nin sağ çaprazdan şutu Luka'da kaldı. 59'da Göztepe kalesindeki müthiş karambolden gol çıkmadı ama uydurma bir penaltı çıktı! VAR'ın işgüzarca izleme önerisini adeta bir pas olarak alan Türkmen, GS'ye şirinliğini yaparak ev sahibinin maçı koparmasının önünü açtı. Penaltıyı Osi, ustaca almaya çalıştı, kendisinin aleyhine faul ve aldatmaya dönük sarı kart çıkması gereken pozisyondan Göztepe aleyhine penaltı çıktı! Oysa, Osi, sağ ayağını topa dokunmak isteyen Akonnor'un ayağına soktu adeta!

62'de Osi'nin penaltısı skoru 3-1'e getirdi. 63'te Stoilov üç oyuncu birden degıştirdi; Akonnor, Efkan, Janderson çıktı; Ogün, Juan, Armstrong girdi. Teslim bayrağını çekmeye niyetli olmayan Göztepe kafasını kaldırıp gol aramaya başladı ve 65'te yine bir taç organizasyonunda topu önünde bulan Juan skoru 3-2'ye getirdi. 79'da yeni transfer Bekir, Henrique'in yerine oyuna dahil oldu; bu oyuncunun 86'da uzaktan sert şutu defansa çarparak kornere çıktı. 89'da Rhandley-Matos değişikliği yapıldı. 6 dakikalık uzatmada Osi'nin sert şutunu Luka çıkardı, son dakikada GS kalesindeki karambolde ise kurtarıcı olan da Osi'ydi. Bu arada karambolden önce Armstrong'un sert şutu ceza alanında Sanchez'ın önce bacağına sonra da açık olan eline çarpsa da Türkmen dw VAR da üç maymunu oynadı! Böylece 3 puan hakemlerin ittirmesoyle GS'nin hanesine yazıldı; 3-2.





GÖZ GÖZ'ÜN TAKIM OLAMADIĞI GÖRÜLÜYOR

Göztepe, güçlü rakibine karşı son ana kadar maçı bırakmadı, iyi mücadele etti. Arda, Bokele, Miroshi ve Rhandley bireysel olarak öne çıkan isimlerdi. Ne var ki Göztepe'nin henüz kompakt olamadığı, takım oyununu oynayamadığı da açıkça görülüyor. İyi bir hazırlık devresine karşın neden böyle olduğunu teknik heyetin çalışıp çözmesi gerekiyor. Ayrıca daha sezon başındaki ciddi sakatlıklar düşündürücü. Temaslı oynayan takımda ilerleyen haftalar için sakatĺıklara karşı önlemli olmak şart. Öte yandan yönetimin transferdeki gecikmeleri de takımı etkiledi. Juan transferde takıldı, hesapta olmayan pürüz çıktı ama takımın en büyük silahından ilk üç haftada 11'de oynatarak verim alınabilmeliydi. Örneğin, FB de Talisca'da aynı sorunu yaşadı ama oyuncuyu en kritik maçlarda sahaya sürdü.

Luka tam oturmadı, yüksek toplarda ceza alanı hakimiyeti için çalıştırılmalı. Bokele ile iki kez sorun yaşadı, tamam ikisinde de kaptanın geri pasında sıkıntı vardı ama herhalde kasıtlı değildi ve Luka'nın işi tepki vermek değil, topu en elverişli şekilde savuşturup takımı rahatlatmaktı. Yediği ilk ve ikinci golde de dikkat ve yumuşak gelen topta müdahale hatası vardı. Luka'ya arkadaşları takımı oyunda tutma hususunda güvenmeli. Geçen sezonun en az gol yiyen ikinci takımı bu sezon daha 3 haftada 7 gol yemişse, bunu teknik heyet adamakıllı masaya yatırmalıdır.

KREDİ BİR YERE KADAR

Haftaya Gaziantep FK'yı ağırlayacak Göz Göz, artık ilk galibiyetini alarak tırmanışa geçebilmelidir. Bu maçtaki 3 puan dışındaki bir tablonun bahanesi yoktur. Stoilov, sadece duran toplara ve kontratağa bel bağlamadan da rakibi şaşırtarak sonuca gidecek varyasyonları da antrenman gündemine almalıdır. Forvette de ilk 11 için kanıtlanmış Juan-Janderson ikilisine görev vermelidir.

Buvarada sezonun ilk iç saha maçı olan Gençlerbirliği karşılaşmasında tribünlerdeki boşluklar herhalde yönetimin de dikkatinden kaçmamıştır. Bunun nedenleri üzerinde umarım yönetim kafa yoruyordur.