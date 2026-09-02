400 yıllık ses Yaşar Üniversitesi’nde yeniden hayat buluyor

Rönesans ve Barok dönemlerinin saraylardan opera sahnelerine uzanan özel çalgısı teorbo, Yaşar Üniversitesi’nde yeniden yankılanıyor. Türkiye’de bu enstrümanı aktif olarak çalan nadir müzisyenlerden biri olan Araştırma Görevlisi Duru Yavşan, klasik gitar alanındaki çalışmalarını tarihsel icra pratikleriyle buluşturarak yaklaşık 400 yıllık bu eşsiz sesi günümüze taşıyor. Görenleri uzun sapı ve devasa gövdesiyle şaşırtan, duyulduğunda ise kendine özgü tınısıyla büyüleyen teorbo, 16. yüzyıl İtalya’sından günümüze uzanan müzik yolculuğunu Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nde sürdürüyor. Lavta ailesinin uzun saplı üyelerinden biri olan teorbo, özellikle 17. ve 18. yüzyıl Barok müziğinde önemli bir yere sahip tarihsel bir telli çalgı olarak öne çıkıyor.

SIRADIŞI ÇALGI

Uzatılmış sapı ve uzun bas telleriyle ilk bakışta alışılmış telli çalgılardan ayrılan teorbo, Barok dönemde başta opera, oda müziği ve vokal eserler olmak üzere pek çok alanda kullanıldı. Günümüzde tarihsel icra alanına duyulan ilginin artmasıyla yeniden sahneye çıkan teorbo, Türkiye’de ise oldukça az bilinen ve sınırlı sayıda müzisyen tarafından çalışılan çalgılardan biri. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi Duru Yavşan ise bu çalgıyı Türkiye’de aktif olarak icra eden nadir müzisyenlerden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

400 YILLIK SES

Klasik gitar alanındaki akademik ve sanatsal çalışmalarını erken dönem müziği ve tarihsel icra pratikleri alanına genişleten Duru Yavşan, teorbo ile çalışmalarına başladı. Yavşan, ileride teorboyu konserlerle daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor. Yavşan’ın bu çalışmaları, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde erken dönem müziği ve tarihsel icra pratiklerine yönelik yeni konserlerin, oda müziği çalışmalarının ve disiplinler arası projelerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

DURU YAVŞAN KİMDİR?

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü mezunu olan Duru Yavşan, gitar çalışmalarını Doç. Cem Çeliksırt ile yürütürken Kompozisyon ve Müzik Teorisi alanında da yan dal eğitimi aldı. Yüksek lisans çalışmasında Cemal Reşit Rey’in Gitar ve Orkestra İçin Konçerto’sunu ele alan Yavşan, eserin gitar partisinin revizyonunu gerçekleştirerek yapıtın yeniden icra edilebilir hale gelmesine ve gitar repertuvarına kazandırılmasına yönelik bir çalışma ortaya koydu. Yavşan, halen Anadolu Üniversitesi’nde Prof. Emre Ünlenen ile gitar alanındaki sanatta yeterlik çalışmalarını sürdürüyor.