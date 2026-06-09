5. Halk Dansları Festivali muhteşem gala ile sona erdi

Bornovalılara kültür, sanat ve coşku dolu dört gün yaşatan 5. Bornova Halk Dansları Festivali; Büyükpark, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ve Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle adeta bir görsel şölene dönüştü. Festival süresince kurulan kültür tanıtım stantları, sergiler, atölyeler ve söyleşiler İzmirlilerden yoğun ilgi gördü.

DEMOKRASİ VE KÜLTÜR VURGUSU

Festivalin final gecesine ailesiyle birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sahnede yaptığı konuşmada çok kültürlülüğün ve birlikteliğin önemine dikkat çekti. Kendi dönemindeki üçüncü festivali geride bıraktıklarını belirten Başkan Eşki, şunları söyledi:

"İlk sene Karadeniz oyunları, geçen sene halay oyunları sergilenmişti. Bu sene de kaşık oyunları dediğimiz, daha çok Yörük Türkmen geleneğinin oyunlarının sergilendiği bir festival dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin her yeri, her kültürü çok güzel. Umarım bu çok kültürlülüğün devam edebilmesi için yüz elli yıldır verdiğimiz demokrasi mücadelesinin sekteye uğramadan devam etmesini hep beraber sağlarız. Bu güzellikleri demokrasiyle taçlandıracağımız günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle..."

ANTALYA KEPEZ’DEN BORNOVA’YA KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Bu yıl festivalin onur konuğu Antalya Kepez Belediyesi oldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü ve ekibini Bornova’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Eşki, sahne alan tüm ekiplere teşekkürlerini sundu. Kepez Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’ndaki performansı seyircilerden büyük alkış aldı.

DOLU DOLU 4 GÜNLÜK PROGRAM

Festival, 4 Haziran Perşembe günü Büyükpark'ta kültür stantlarının açılışı, "Kaşıkla Oynanan Geleneksel Danslar" söyleşisi ve kulakların pasını silen "Kaşık Havaları Konseri" ile başladı. 5 Haziran Cuma günü devam eden etkinlikler, hafta sonu boyunca "Yağlı Boya Keşkek Resmi Sergisi", "Kaşık Çakım ve Boyama" atölyeleri ve halk dansları gösterileriyle zirveye ulaştı. 7 Haziran Pazar akşamı Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli Gala Gecesi ile festival son buldu.