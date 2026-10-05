7. Homeros Kitap Günleri binlerce kitapseveri ağırladı

Bornova Belediyesi tarafından usta şair Attila İlhan anısına düzenlenen 7. Homeros Kitap Günleri, 10 gün boyunca süren muhteşem bir edebiyat şöleninin ardından kapılarını başarıyla kapattı. 25 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen dev organizasyon, İzmirli kitapseverlerin yoğun ilgisiyle adeta bir kültür şölenine dönüştü. Cumhuriyet Kitap'ın da aralarında olduğu 65 yayınevi, 440 yazar ve 790 binden fazla kitabı Büyükpark’ta okurlarla buluşturun etkinlik, 10 gün boyunca binlerce İzmirli edebiyat ve kitap tutkununu ağırlayarak kentin kültür hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

EDEBİYATIN VE SANATIN USTALARI 10 GÜN BOYUNCA BORNOVA’DAYDI

Büyükpark içindeki sahnelerde düzenlenen söyleşiler, imza günleri ve şiir dinletileri İzmirlilerden tam not aldı. Açılışın ilk büyük söyleşisinde “Akademisyen Anne” Saniye Bencik Kangal ebeveynlerle buluşurken; organizasyonun Onur Konuğu usta yazar Hidayet Karakuş “Aydınlanmanın Dili” başlıklı söyleşisiyle okurlarının karşısına çıktı. Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Sinan Akyüz “Roman Yazma Sanatı”, Şehval Görmez ise “Kendin Olma Cesareti” üzerine keyifli söyleşilere imza attı.

Organizasyonda Sedef Kabaş ve Ferihan Karasu “İlham Veren Kadınlar” oturumuyla sahne alırken, usta oyuncu Altan Gördüm ve Haluk Çetin gerçekleştirdikleri şiir dinletisi, müzik ve öykü gecesiyle Bornovalılara duygu dolu anlar yaşattı. Edebiyatımızın güçlü kalemi Şükrü Erbaş “Bu Dünyanın Kırık Dökük Cümleleriyiz” söyleşisi ve şiir dinletisiyle, Adil Yıldırım ise “Önce Kendini Sev” başlıklı buluşmasıyla kitapseverlerle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Ayrıca organizasyonun dikkat çeken bilimsel oturumlarından biri de, Myrina Yayınları tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Cenker Atila'nın konuşmacı olarak katıldığı "Nuh'un Gemisi Tartışması ve Yeni Araştırmalar" söyleşisi oldu. Sahne Odysseia'da gerçekleştirilen bu özel etkinlik, tarih ve edebiyat meraklılarını bir araya getirerek programa büyük bir zenginlik kattı.

EŞKİ: BU BÜYÜK İLGİ GELECEĞE OLAN İNANCIMIZI ARTIRIYOR

Organizasyonu alanını baştan sona gezerek vatandaşlarla ve yazarlarla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmirlilerin gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çekti.

Kitap Günleri'nin belediye ekiplerinin kendi özverili emeğiyle büyütülmüş çok özel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Yayıncılığın ve okumanın zor olduğu bu dönemde, yerel yönetimler olarak edebiyata ve sanata her türlü desteği vermeyi siyaset üstü bir görev kabul ediyoruz. 10 gün boyunca Büyükpark'ı dolduran, kitaplara ve yazarlara adeta akın eden binlerce hemşehrimizin bu yoğun ilgisi, yaptığımız işin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu muazzam katılım ve edebiyata olan bu sarsılmaz sevgi, geleceğe dair umutlarımızı ve inancımızı artırıyor. Bornova'yı kültürün ve sanatın başkenti yapma yolundaki iddiamızı bu ilgiyle taçlandıran tüm kitapseverlere sonsuz teşekkür ediyorum. Dilerim bu güzel organizasyonun 17'ncisini, 27'ncisini de hep birlikte hayata geçiririz." diye konuştu.