8.500 yıllık tarım mirası Bornova’da yeniden canlanıyor

Bornova Belediyesi, ilçedeki atıl alanları üretime kazandırarak yerel kalkınmayı ve sosyal dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Eylül ayında kapılarını açacak olan Karacaoğlan Kent Bostanı’ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. İlgili birim sorumlularından detaylı bilgi alan Başkan Eşki, projenin sadece bir tarım alanı değil, aynı zamanda 8.500 yıllık bir geçmişe ve komşuluk ilişkilerine uzanan büyük bir dayanışma hareketi olduğunu vurguladı.

TARİHİN BAŞLADIĞI YERDE, 8.500 YIL SONRA YENİDEN ÜRETİM

Karacaoğlan Mahallesi’ndeki kent bostanının konumlandığı bölgenin tarihi önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin çıkış noktasını şu sözlerle özetledi: “Yeşilova Höyüğü tüm Akdeniz Bölgesi’nde ilk tarımın başladığı yer olarak kabul ediliyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu tarihi mirastan ilham aldık ve tam 8.500 yıl sonra bu kutsal topraklarda yeniden tarım yapmaya karar verdik. Karacaoğlan Kent Bostanımızı Eylül ayında hizmete açarak bu kadim toprakları yeniden canlandırıyoruz.”

220 KADIN ÜRETECEK, BİNLERCE HANE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞACAK

Projenin ilk etapta kadınların öncülüğünde başlayacağını ve mahalle kültürünü pekiştireceğini belirten Başkan Eşki, hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti. Başkan Eşki, “Bu alanda tam 220 kadınımıza bostan yeri tahsis edeceğiz. Eylül ayında hazırlıklar tamamlandığında, kadınlarımızla birlikte ilk tohumları toprakla buluşturacağız. Kış sezonunda buradan lahana, brokoli ve ıspanak gibi besin değeri yüksek kışlık ürünler hasat edilecek. Kadınlarımız sadece kendi evlerine değil, komşularına da bu ürünleri götürerek toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacak. Muhtarlarımız aracılığıyla adil bir şekilde dağıtımını yapacağımız bu bostan alanlarını ilçe genelinde yaygınlaştıracağız. Dönem sonuna kadar hedefimiz, kent bostanlarımız aracılığıyla tam 3.000 haneye ulaşmak.”

YAKAKÖY’DEN KARACAOĞLAN’A: BORNOVA’DA KENT BOSTANLARI VE DAYANIŞMA TARLALARI BÜYÜYOR

Bornova Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve kentsel üretim vizyonunu yalnızca Karacaoğlan ile sınırlı tutmuyor. İlçe genelinde 7 noktada yaygınlaştırılan kent bostanları uygulamaları, Bornovalılara beton binalar arasında toprakla bağ kurma imkanı tanıyor. Bu vizyonun en büyük halkalarından biri olan Yakaköy Dayanışma Tarlası’nda üretilen yerel ve temiz gıdalar, doğrudan ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak ilçedeki sosyal adaleti güçlendiriyor. Yakaköy’deki geniş ölçekli tarımsal üretim modeli, Karacaoğlan gibi mahalle ölçekli kent bostanlarıyla birleşerek Bornova’nın dört bir yanında tam bir yerel üretim seferberliğine dönüşüyor.

Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın potansiyelini sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, “Elimizin değdiği her yerdeki atıl enerjiyi harekete geçirmek istiyoruz. Ülkeye kazandırmak istiyoruz, vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Toprağın bereketini Bornova’nın her sokağına taşıyacağız” dedi.