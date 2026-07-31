8 bin yıllık açık hava müzesi Latmos için çağrı: Acilen milli park olmalı!

Aydın ve Muğla illeri sınırları içerisinde yer alan ve 8 bin yıllık kaya resimlerine ev sahipliği yapan Latmos (Beşparmak) Dağları’nda artan madencilik faaliyetleri ve enerji projeleri, yerel halkın ve çevrecilerin tepkisine neden oluyor. Yurttaşlar, doğal ve kültürel mirasın geri dönülmez bir hasar almadan korunabilmesi için alanın acilen “milli park” statüsüne alınmasını talep ediyor. Sahip olduğu jeolojik yapı ve biyolojik çeşitlilikle dünyanın ender açık hava müzelerinden biri olan Latmos, yalnızca kısmi sit alanı kararlarıyla korunmaya çalışılsa da yurttaşlar açtıkları davalar ve yaptıkları eylemlerle bölgeyi korumak için mücadele ediyor. Kültürel değerlerinin yanı sıra zengin ekosistemiyle de öne çıkan bölgede 388 bitki türünün yanı sıra 180 kuş, 22 sürüngen ve 20 memeli türü yaşıyor. Geçmişte Anadolu Parsı’nın yaşadığı sarp kayalıklarda, bugün nesli tehlike altında olan Saz Kedisi ve Karakulak barınıyor. Bölge halkı ise geçimini büyük ölçüde yüzyıllardır sürdürülen fıstık çamı, zeytincilik ve arıcılıkla sağlıyor.

MADEN VE RES TEHDİDİ

Ancak çevreciler, bölgede yoğunlaşan feldspat ve kuvars madeni ocakları ile zirvelere kurulan rüzgâr enerji santrallarının (RES) ekosistemi parçaladığını, dinamitli patlatmaların milyonlarca yılda oluşan gnays kayalarını yıktığına dikkat çekiyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Madencilik faaliyetleri doğal ve kültürel mirası yok etmekte, çevreyi yoğun tozla kaplamakta, yerel halkın sağlığını olumsuz etkilemekte ve içme suyu kaynaklarını kirletmektedir. Latmos’un Bafa Gölü ile birlikte bütüncül bir koruma anlayışı içerisinde acilen Milli Park ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi. Bölgede yaşanan tahribata karşı yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları “Latmos Platformu” çatısı altında hukuki ve fiili bir mücadele yürütüyor. Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Başkanı Arkeolog Nezih Başgelen, sürecin her kesimden gönüllüyü birleştirdiğini vurgulayarak, “Köy kahvelerinden sosyal medyaya her yerde; kırda, köyde, şehirde hep birlikte dayanışarak, koruma açısından pek çok olumlu sonuca ulaşılması moral veriyor. Mülki ve idari sahadaki akılcı girişimler, hukuki alandaki usule uygun yapılan takipler ve bu bağlamda açılan davalar ile kamuoyunda oluşturulan farkındalığın, Latmos değerlerini koruma adına umut verici sonuçlar elde ettiği görülmekte” diye konuştu.