‘Adalet nöbeti’ 1544. gününde: Yılgınlık yok, mücadele var

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Gezi Parkı davası tutukluları için başlatılan “adalet nöbeti” 1544. gününe ulaştı. 4 yılı aşkın süredir devam eden eylemin İzmir ayağında, sürecin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir, “Başarıya ulaşmak yolun sonu göremeyebilirsiniz ama yolda olmak değerlidir. Biz bu yoldan da vazgeçmeyeceğiz” dedi. Gezi davasında verilen mahkûmiyet kararlarının ardından Ankara’ya yürüyüşle başlayan tepkinin, sönümlenmemesi adına kalıcı bir nöbete dönüştürüldüğünü belirten Akdemir, “Gezi için adalet nöbetimizin toplumun bu tip adaletleri kanıksamaması için, iktidara karşı da bir sözümüz söylemek için, Gezi’nin bir onur olduğunu, bu ülkenin Anadolu topraklarının en haklı en onurlu bir direnişi olduğunu söylemek için biz bu nöbeti tutuyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİR ÇILGIN HİKÂYE: YILMADIK, YILMAYACAĞIZ’

İzmir Mimarlık Merkezi önünde sürdürülen nöbetin psikolojik ve örgütsel boyutu hakkında konuşan Akdemir, “Psikolojik dayanıklılığından kastettiğini eğer tekrar bir yılmaksa eğer yılmadık. Bir çılgın bir hikâye birazcık bu olay. Dünya üzerinde buna benzer örnekler var. Mesela Cumartesi Anneleri bunun en güzel örneğidir. Biz de onlar gibi arkadaşlarımıza dair sözümüzü hiç eksiltmeden daha yüksek sesle söyleyecek şekilde bu nöbetimizi tutmaya da devam edeceğiz. Yılgınlık bizde yok. Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Eylem sürecinde herhangi bir engelleme veya baskı görmediklerini, bunun sebebinin de “haklılıkları” olduğunu vurgulayan Akdemir, “Gezi’de hikâye basit bir üç beş tane ağaç hikâyesi değildi. O ağaca kıyanların akıllarına dair bir itirazdı. Bir tane ağacı korumak değil, o ağacı kesmek ve onun yerine koca koca betonlar dikmek istenen akla itirazdı. Biz de o aklın temsiliyetiyiz. Bugün Gezi kazanmıştır. Kazanmış haklarımızın da sorumluluğuyla da biz arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar bu nöbete devam edeceğiz” dedi.

TEK BİR PLAN VAR: MÜCADELE

Adalet nöbetinin sadece Gezi tutukluları için değil, Türkiye’deki genel hukuki iklimin bir sonucu olduğuna işaret eden Akdemir, “Hukukun adı olan ama hukukun yanında siyasi bir sopanın kullanıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu iktidarın bizim dostlarımızı bırakma ihtimali yok. Onların bırakılma umudunu biz hiçbir zamandan vazgeçmeyeceğiz. 2 bin olur, 3 bin olur, 4 bin olur. Biz bu hukuksuzluğa karşı direncimizi her zaman en üst seviyeden söyleyeceğiz. Bir B planımız söz konusu değil. Tek bir plan var: Faşizme karşı mücadele etmek. Bunun dışında başka bir planımız yok” ifadelerini kullandı.