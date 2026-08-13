Ahmet Aras: Hizmetin partisi olmaz, hizmetin adresi halktır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana kent genelinde hayata geçirdiği hizmet, yatırım ve projeleri “İlk 2,5 Yıl İcraat Lansmanı” ile kamuoyuyla paylaştı. “2,5 Yılı Geride Bırakırken, Muğla’yı Çok İleriye Taşıdık” sloganıyla gerçekleştirilen lansman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa Yeni Parti Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Datça Belediye Başkanı Aykut Kurt, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, FTSO Başkanı Osman Çıralı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, çok sayıda yurttaş katıldı.

İPEK NİSA GÖKER’İN MÜZİK DİNLETİSİ BEĞENİ TOPLADI

Lansman, 400’den fazla bestesi olan görme engelli genç piyanist İpek Nisa Göker ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın müzik dinletisiyle başladı. İpek Nisa Göker’in piyano performansı katılımcılardan büyük beğeni topladı. Lansmanda, vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacak MUSKİ Mobil uygulamasının da tanıtımı yapıldı. iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen uygulama üzerinden abonelik işlemleri ve fatura ödemeleri yapılabilecek, güncel ve geçmiş faturalar görüntülenebilecek. Vatandaşlar ayrıca su ve kanalizasyon arızalarını bildirebilecek, başvurularının durumunu ve su kesintilerini takip edebilecek, bölgelerine özel bildirimler alabilecek.

BAŞKAN ARAS 2,5 YILLIK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, lansmanda yaptığı sunumla Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Muğla’nın 13 ilçesinde hayata geçirdiği hizmet, yatırım ve projeleri anlattı. Başkan Aras, daire başkanlıkları, iştirakler ve belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Başkan Aras’ın sunumunda ulaşımdan altyapıya, tarımdan sosyal hizmetlere, sağlıktan çevreye, kültür-sanattan turizme kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı. Lansmanda Başkan Aras ayrıca Muğla’nın geleceğine ilişkin hedefleri aktararak, Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

ARAS: HİZMETİN PARTİSİ OLMAZ, HİZMETİN ADRESİ HALKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iki buçuk yıllık görev süresinde güçlü bir irade, doğru planlama ve vatandaşların güveniyle önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Aras, “İki buçuk yılı geride bırakırken Muğla’mızı çok ileri taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Atamızdan öğrendiğimiz gibi, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Güçlü bir irade, doğru bir planlama ve siz kıymetli hemşehrilerimizin güveni, iki buçuk yılda hayata geçirdiğimiz bütün hizmetlerin temelini oluşturdu.” dedi. Başkan Aras, “Bizim için başarı, bütçenin büyüklüğünden önce o bütçenin halkın yaşamında nasıl bir karşılık bulduğuyla ölçülür. Bir yatırımın değeri, maliyetinden önce kaç insanın hayatını kolaylaştırdığıyla, hangi sorunu çözdüğüyle ve geleceğe nasıl bir değer bıraktığıyla anlaşılır.” ifadelerini kullandı.

“13 İLÇEMİZİN TAMAMINI MUĞLA’NIN ORTAK ÇATISI ALTINDA DÜŞÜNDÜK”

Muğla’nın 13 ilçesini kendi kimliği ve ihtiyaçlarıyla ele aldıklarını belirten Başkan Aras, “Hizmet üretirken Büyükşehir-ilçe belediyesi ayrımı yapmadık. Siyasi farklılıkları ortak sorumluluğumuzun önüne koymadık. Çünkü hizmetin partisi olmaz; hizmetin adresi halktır. İlçe belediyelerimizin ihtiyacını kendi ihtiyacımız, yükünü kendi yükümüz bildik.” dedi. Muğla’nın uluslararası alandaki etkinliğini artırdıklarını belirten Başkan Aras, “Muğla’nın ufkunu idari sınırlarına hapsetmedik. Kentimizi uluslararası ağların ve platformların pasif bir katılımcısı olmaktan çıkardık; söz söyleyen, sorumluluk üstlenen, gündem oluşturan ve bu yapıların yönetiminde söz sahibi olan güçlü bir dünya kenti hâline getirdik.” dedi.

“MUĞLA İÇİN HEDEFLERİMİZ DE HAYALLERİMİZ DE ÇOK BÜYÜK”

Gerçekleştirilen çalışmaların ortak emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Aras, “Bugün anlattığımız her hizmet, Muğla’ya duyduğumuz sevdanın bir göstergesi; ortak emeğimizin ve kararlılığımızın bir abidesidir.” dedi. Başkan Aras sözlerini, “İki buçuk yılda ortaya koyduğumuz irade, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve kurduğumuz güçlü yapı, bundan sonra yapacaklarımızın da en büyük teminatıdır. Muğla için hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük. Halkımızdan aldığımız güçle Muğla’mızı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.” ifadeleriyle tamamladı.