Ahmet Aras: Yeter ki vatandaşın çeşmesinden su aksın

MUSKİ Genel Müdürlüğünün ortak akıl ve katılımcılığı esas alan yönetim anlayışıyla il genelinde gerçekleştirdiği Katılımcı Bütçe Toplantıları kapsamında sekizinci buluşma Milas'ta düzenlendi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ Genel Müdür Yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Milas'ın öncelikli altyapı ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda devam eden çalışmalar değerlendirilirken, 2027 yılı yatırım programına yön verecek görüş, öneri ve talepler de kayıt altına alındı.

SORULAR YANIT BULUYOR VE YATIRIMLAR ŞEKİLLENİYOR

Katılımcı Bütçe Toplantıları sayesinde ilçelerin altyapı ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların görüşleri yatırım planlamasına doğrudan katkı sunuyor. Toplantılarda iletilen talepler, mevcut çalışmalarla birlikte değerlendirilerek öncelik sırasına alınıyor ve gelecek dönemin yatırım programına yön veriyor. Bu süreçte ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan bütçe planlamasıyla, kaynakların ihtiyaç duyulan alanlarda en verimli şekilde kullanılması ve yatırımların önceliklere göre hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

DEMİREL: 2029 SONUNDA 85 MİLYAR LİRALIK YATIRIMA ULAŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ

MUSKİ’nin mali yapısı, bütçe planlaması ve yatırım hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel, kurumun uzun vadeli stratejik plan doğrultusunda yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü belirterek, “2024 yılında yürürlüğe koyduğumuz 2025-2029 Stratejik Planımızda 5 yıllık süreç için 58 milyar liralık yatırım öngörmüştük. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu rakamı 65 milyar liraya çıkardık. Mevcut çalışmalarımız doğrultusunda ise 2029 yılı sonunda toplam yatırım büyüklüğümüzün 85 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz. Bütçelerimizi geçmiş yılların gerçekleşme oranlarını dikkate alarak hazırlıyoruz ve gelir gerçekleşme oranlarımız her yıl hedeflerin üzerinde seyrediyor.” dedi.

ŞENGÜL: ÖREN MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK 1 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Milas’ta devam eden altyapı yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Milas’ımızın tüm sorunlarını kendi sorumluluğumuz olarak hissettik. Başta Güllük olmak üzere çözüme odaklandık. Bodrum’da su sorununu nasıl çözüme kavuşturduysak, önümüzdeki yıl Güllük’e de benzer şekilde çözüm sözü veriyoruz. Ören Mahallesi’nde kanalizasyon 2. etap ihalesi tamamlandı. Yaklaşık 1 milyar TL değerindeki projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda yer alan Ekinambarı Tuzlu Su Arıtma Tesisi’nin temelini bu yılın sonunda atmayı hedefliyoruz. Bu tesisle Güllük, Meşelik ve Boğaziçi bölgelerinin su ihtiyacını karşılamayı, artan suyu ise Bodrum’un kullanımına sunmayı planlıyoruz.” dedi.

TOPUZ: ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞARAK SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Milas’ta altyapı yatırımlarının Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ile iş birliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “2024 yılında söz verdiğimiz gibi Milas’ın sorunlarını ortak bir çalışma yürüterek çözeceğiz. Güllük’teki su ve kanalizasyon hizmetlerini devralarak MUSKİ bünyesine geçireceğimizin sözünü verdik. Şu anda Güllük, Boğaziçi ve diğer mahallelerimizde su altyapı çalışmalarını belirlenen plan ve projeler doğrultusunda sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini düzenli olarak MUSKİ Genel Müdürlüğümüze iletiyoruz.” diye vurguladı.

ARAS: MİLAS’TA ALTYAPI SORUNUNUN KALMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ PLANI, PROJEYİ MASAYA KOYDUK

Milas’ın altyapı sorunlarının çözümünü öncelikli gündemlerinden biri olarak gördüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin uzun yıllardır bekleyen ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Milas her türlü hizmeti hak ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir zaman ‘Bu bizim işimiz değil.’ demedik. Milas’ta altyapı sorununun kalmaması için her türlü planı, projeyi masaya koyduk. Güllük başta olmak üzere ilçemizin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları tek tek planlıyor, ilgili kurumlarımızla birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorunu kendi sorunumuz olarak görüyor, kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz” dedi.

“SİYASETLE İŞİMİZ YOK, ‘YAPACAĞIM DEDİM’ ”

Hizmet üretirken hiçbir ayrım gözetmediklerini vurgulayan Başkan Aras, “Bizim siyasetle işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Dediler ki: ‘Her gelen siyasetçi söz veriyor, yapmıyor.’ Ben de yapacağım dedim ve yaptım. Yani biz işten kaçmıyoruz. ‘Siyasiler geliyor söz veriyor, yapmıyorlar’ dediler; biz de ‘Yapacağız’ dedik. Bizim kimseden kaçtığımız falan yok. Neresi olursa olsun... Siyasetle işimiz yok, her yere yatırımımızı yapacağız. Muğla’nın 13 ilçesi de bizim için aynı değere sahip. Kimsenin yaşam kalitesini yaşadığı mahalle ya da siyasi görüşü belirlememeli. Biz kaynaklarımızı ihtiyaç önceliğine göre planlıyor, hizmetlerimizi eşitlik anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.

“SU VE KANALİZASYON HALK SAĞLIĞI MESELESİDİR”

Su ve kanalizasyon yatırımlarının ertelenebilecek hizmetler olmadığını belirten Başkan Aras, “Su, insan hayatının en temel ihtiyacıdır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle yatırımlarımızı planlarken maliyet hesabından önce vatandaşımızın ihtiyacını düşünüyoruz. Gerekirse borçlanacağız ama hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Bizim başka bir derdimiz olamaz. Yeter ki vatandaşın çeşmesinden su aksın. Su ve atık su hizmetleri doğrudan halk sağlığını ilgilendiriyor. Bu anlayışla Milas’ta da Muğla'nın tamamında da altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“MUSKİ'YE GÜVENİYORUM”

MUSKİ’nin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Başkan Aras, kuruma yönelik haksız eleştirilere karşı çalışma arkadaşlarının yanında olduğunu vurgulayarak, “MUSKİ’ye güveniyorum. Burada görev yapan arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Zaman zaman kurumumuzu yıpratmaya yönelik söylemlerle karşılaşıyoruz. Ben hiçbir çalışma arkadaşımı yalnız bırakmam. Biz eksiklerimizi de biliyoruz, bunları gidermek için de var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.