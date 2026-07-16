Akbelen Davası: Danıştay Başsavcılığı'nın 'Elektriksiz kalırız' savı çürütüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için kömür üretiminin sürdürülebilmesi amacıyla 679 parsel hakkında alınan “acele kamulaştırma” kararına ilişkin Danıştay'daki davada, Danıştay Başsavcılığı, “Kamulaştırma yapılmazsa santraller 2027'de durabilir, bu da enerji arz güvenliğini tehdit eder" şeklinde mütalaa verdi. Davacılar adına avukatlar Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca bu görüşe karşı 13 sayfalık ayrıntılı bir itiraz dilekçesini Danıştay’a sundu.

Dilekçede EPDK ve EPİAŞ verilerine atıf yapılarak, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri'nin Türkiye elektrik sistemindeki payının oldukça sınırlı olduğu bildirildi. Avukatlar, 30 Haziran 2026'da Türkiye'nin en yüksek elektrik tüketiminin yaşandığı günde bile iki santralin toplam üretiminin ülke tüketiminin yalnızca yüzde 1,36'sını karşıladığını, elektrik ihtiyacının yüzde 98,64'ünün diğer üretim tesislerinden sağlandığını belirtti.

“SANTRALLER YILDA 140 ERKEN ÖLÜME NEDEN OLUYOR”

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 40 bin 256 MW'a ulaştığına, buna karşılık Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin toplam kurulu gücünün 1.050 MW olduğuna dikkat çekilen dilekçede, TEMA Vakfı'nın hazırladığı hidrojeolojik rapora da yer verildi. Raporda, Akbelen'deki madencilik faaliyetlerinin Bodrum'un içme suyu kaynakları ile yeraltı sularını olumsuz etkileyebileceği yönündeki tespitler vurgulandı.

Ayrıca Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi'nin (CREA) raporuna atıf yapılarak, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri'nin hava kirliliği nedeniyle ciddi sağlık etkileri oluşturduğu ifade edildi. Mevcut durumda santrallerin yılda yaklaşık 140 erken ölüme neden olduğu, faaliyetlerin sürmesi halinde bu sayının ilerleyen yıllarda artacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Acele kamulaştırmanın iptali istemiyle açılan dava 16 Eylül’de görülecek.