Akçaova TOKİ'de skandal iddia... 'Atık su orman ve tarım arazisine akıyor'

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarına ait atık su arıtma tesisinde toplanması gereken evsel atık suların, arıtma tesisinden çıktıktan sonra tarım arazisi ile ormanlık alana deşarj edildiği iddiası mahallelinin tepkisine neden oldu.

Mahalle Muhtarı Turan Çakı, deşarj edilen sular nedeniyle bölgede sivrisinek ve kötü koku sorununun yaşandığını belirterek, yetkililerden çözüm istedi.

"ATIK SULAR TARIM ARAZİSİNE AKIYOR"

Çakı, arıtma tesisinden çıkan suların yaklaşık 14 dönümlük şahıs arazisine aktığını ifade ederek, "Arıtmadan çıkan deşarj suları tarım arazisine akıyor. Burası yaklaşık 14 dönümlük şahıs arazisi. Aynı zamanda ormanlık alanın birleştiği bölgeye de ulaşıyor" dedi.

Turan Çakı, söz konusu alanın proje kapsamında deşarj noktası olarak belirlendiğinin kendilerine ifade edildiğini aktararak, "Yüklenici firmanın burayı proje kapsamında gösterdiği söylendi. Bunun teknik kısmını bilmiyorum ancak fiili durum bu şekilde" diye konuştu.

"SİVRİSİNEK YUVASI HALİNE GELDİ"

Atık suların birikmesiyle bölgede ciddi bir sivrisinek sorunu oluştuğunu dile getiren Çakı, "Su biriken alan adeta sivrisinek yuvası haline geldi. Vatandaşlarımızın tamamı bu durumdan şikâyetçi. Sinek ve kötü kokudan duramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorunun giderilebilmesi için belediyenin düzenli ilaçlama yaptığını belirten Turan Çakı, buna rağmen sonuç alınamadığını söyledi. Çakı, "Belediyemiz iki günde bir ilaçlama yapıyor. Buna rağmen sinekten kurtulamıyoruz. Kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Arıtmanın önüne bir depo mu yapılacak, farklı bir sistem mi kurulacak bilmiyorum ama bu sorunun çözülmesi şart" dedi.

"HALK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR"

Yaşanan durumun halk sağlığını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Çakı, "Oradan kalkan sivrisinekler mahalleye geliyor, evlerin içine kadar giriyor. Bir de yoğun bir koku var. Yurttaşlarımız bu nedenle büyük rahatsızlık yaşıyor" diye konuştu. Çakı durumun tespiti ve çözümü için Muğla Valiliği'ne resmi dilekçe sundu.

Mahalle sakinleri, atık su deşarjının çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesini ve sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

YENİ PARTİLİ UZUN: 'DOĞAYI TAHRİP ETMEYİN'

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "TOKİ, bir yandan konut üretirken diğer yandan doğayı tüketen bir anlayışla hareket edemez" dedi.

Son yıllarda TOKİ projelerinde benzer sorunlarla sık karşılaşıldığını belirten Uzun, proje aşamasında yerel yönetimlerle yeterli iş birliği yapılmadığını ifade etti. Cumhur Uzun, "Ne yazık ki son yıllarda aynı tabloyla sık sık karşılaşıyoruz. Daha proje aşamasındayken dahi yerel yönetimlerle ortak çalışma yapılmıyor, görüşleri dahi alınmıyor" diye konuştu.

Akçaova'da yaşanan sorunun bunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyleyen Uzun, "TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmiş ancak evsel atık suların sağlıklı şekilde deşarjını sağlayacak altyapı tamamlanmadan proje bitirilmiş kabul edilmiştir. Bunun sonucunda arıtma tesisinden sonra kapalı sistemle kanala aktarılması gereken sular, eksik yatırım ve yetersiz proje nedeniyle ormanlık alanlara ve tarım arazilerine akmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan durumun çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan YENİ Partili Uzun, "Bu kabul edilemez bir çevre ve halk sağlığı sorunudur. Aynı zamanda bölge insanını mağdur eden bu eksiklik, sorumluluğu TOKİ'de olmasına rağmen yerel yönetimler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ'nin sorunun çözümü için yoğun çaba gösterdiğini belirten Uzun, "Başta Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ olmak üzere ilgili kurumlarımız ortaya çıkan sorunu gidermek için yoğun çaba harcıyor. Ancak merkezi idarenin eksik bıraktığı işleri yerel yönetimlerin telafi etmeye çalışması sürdürülebilir değildir. Konut yapmak sadece bina inşa etmek değildir. Altyapısıyla, çevresiyle ve yaşam koşullarıyla eksiksiz projeler üretmek kamu sorumluluğunun gereğidir. İşinizi tam yapın. Eksik yatırımlarınızın yükünü yerel yönetimlere bırakmayın, yurttaşlarımızı mağdur etmeyin, doğayı tahrip etmeyin" dedi.