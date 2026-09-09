Akrobasi, dans ve tiyatro İzmir'de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 16 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda "Cirque Entre Nous" ekibi tarafından çağdaş sirk gösterisi ve akrobasi atölyesi gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak topluluğun sanatçıları tarafından 18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik bir akrobasi atölyesi düzenlenecek. Gündoğdu Meydanı'nda saat 10.00 ile 11.30 arasında yapılacak atölyede, katılımcıların akrobasi ve hareket çalışmaları üzerinden beden, mekân ve diğer katılımcılarla kurdukları ilişkiyi keşfetmeleri hedefleniyor.

Kolektif üretim ve birlikte hareket etme konularına odaklanılacak atölye için başvurular 12 Eylül 2026 saat 12.00'ye kadar çevrim içi form üzerinden kabul edilecek. Sanat ekibinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek 20 katılımcıya, 14 Eylül haftasında e-posta yoluyla bilgi verilecek.

AKROBASİ, DANS VE TİYATRO BİR ARADA

Aynı gün saat 18.00'de ise topluluğun "Entre Nous..." adlı çağdaş sirk gösterisi yine Gündoğdu Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Nostalji, sıcaklık ve mizahı harmanlayan gösteride, farklı köken ve deneyimlere sahip dört sanatçı yer alacak. Akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziğin iç içe geçtiği; insanlar arasındaki karşılaşmaları ve kurulan bağları odağına alan gösteri, herkese açık olarak sahnelenecek. İzleyicileri birlikte gülmeye ve anı paylaşmaya davet eden performansta sanatçılar, yatay ve dikey alanların buluştuğu özgün bir koreografi sunacak.