Alaşehir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Merve Özbey coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle Alaşehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Merve Özbey konseri düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşen konsere, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, sevilen sanatçı Merve Özbey’in seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Merve Özbey, repertuvarında yer alan sevilen eserleri Alaşehirliler için seslendirdi. Konser boyunca müziğin ritmine eşlik eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ünlü sanatçı Merve Özbey'e çiçek takdim etti.

“ÇOK ŞANSLI BİR İLÇESİNİZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Başkan Besim Dutlulu’nun selamlarını ileterek sözlerine başladı. Kayabaş, “Bugün iki değerli, iki başarılı insanla yan yana olmaktan ben mutluluk duyuyorum. Çok benzer yönleri var. İkisi de tırnaklarıyla buralara geldi. Emir’le Elif’in biricik annesi Merve Hanım, Kenan Bey’in sevgili eşi, ailesine deli gibi âşık. Ahmet Başkanım da Selen Hanım'a deli gibi âşık. Aynı zamanda Alaşehir’e de deli gibi âşık. Biz de sizler gibi Merve Hanım’ı çok seviyoruz. Çok şanslı bir ilçesiniz. Bu kadar işine âşık, eşine âşık bir insanın belediye başkanınız olması da gerçekten başınızın üstünde taşımanız gerekli. Birisi makamda, birisi sahnede başarılı. O yüzden bu gibi insanların kıymetini bilmeliyiz. Toplumda, Türkiye’de bu kadar kıymetli, ailesiyle ön plana çıkan, evine döndüğünde sevgisini koruyan insanların bu topluma örnek olması gerekir. İşte iki tane canlı örnek önümüzde" diye konuştu.

“CUMHURİYETE HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum. İyi ki varlar. Onların gösterdiği yolda, iki mavi gözün ışığında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’e hep beraber sahip çıkacağız. Sizlere güveniyoruz. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Ben de Merve Hanım’ın hayranıyım. Onun parçalarıyla bazen hüzünleniyor, bazen coşuyorum. Ara sıra kendisini YouTube’dan açıp izliyorum. Bu akşam bizlere katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya da sizlerden kocaman bir alkış rica ediyorum. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum” şeklinde konuştu.

Alaşehir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen konser, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.