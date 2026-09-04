Alaşehir Üzüm Festivali coşkuyla başladı

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'nde kelter çekme ve en güzel üzüm yarışmaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Alaşehir'de düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, bu yıl geleneksel kelter çekme ve en güzel üzüm yarışmalarıyla başladı.

Festivalin ilk gününde 30 yarışmacı, 30 kilogramlık üzüm kelterleriyle 500 metrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın kazananı Uğur Özcan, 1 dakikalık derecesiyle birinciliği elde etti. İkinci Mustafa Tamkan 1 dakika 0,1 saniyelik süresiyle, üçüncü ise Mehmet Özcan 1 dakika 0,3 saniyelik derecesiyle ödül kazandı. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın ödülleri verildi.

EN GÜZEL ÜZÜM YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ

Alaşehir Kongre Parkı'nda düzenlenen en güzel üzüm yarışmasına ise 40 üretici katıldı.

Yarışmayı değerlendiren jüri üyeleri, üzümlerin renk, tat ve salkım yapısı gibi özelliklerini inceledi. Yarışmada Ömer Avcı birinci, Musa Bingül ikinci, Ömer Tingil üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ödülü verilirken, tüm katılımcılara 11 adet üzüm kelteri ve 5 litrelik Bandırma yağı hediye edildi.

KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİN ÖN PLANDA TUTULMASI

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalin sadece üzümün değil, aynı zamanda ilçenin kültürel ve turizm değerlerinin de tanıtılmasını amaçladığını söyledi.

Üzümün bu yıl değer bulamaması nedeniyle üreticilerin sıkıntı yaşadığını belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Üzüm para etmedi, ama bu festivali her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Üreticilere verilen ödüllerin yeterli olmadığını belirtip, kendi imkanlarımla da destek olacağım" dedi.

Festivalin ilk günü, akşam saatlerinde Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı'nın konseriyle sona erdi.Yurttaşlar, şarkılar eşliğinde eğlenerek festivalin tadını çıkardılar.