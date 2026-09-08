Alev Coşkun, Cumhuriyeti anlatacak

Kuvayı Milliye’nin temellerini “İlkkurşun Direnişi” ile atan İzmir’in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünde, Ödemiş Milli Fuarı kapılarını 42. kez açtı. Kutlamalar kapsamında, yarın saat 17.00’de Ödemiş Yıldız Kent Arşivi’nde (ÖYKAM) düzenlenecek söyleşide, eski turizm ve tanıtma bakanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi, araştırmacı-yazar Dr. Mehmet Alev Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel gelişimini “Cumhuriyetin Dünü ve Bugünü” başlıklı söyleşide anlatacak.

Cumhuriyetin geçmişten bugüne uzanan serüvenini aktaracak olan Coşkun, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı yıllarında bölge halkının gösterdiği kahramanlıkları ve Kuvayı Milliye ruhunun günümüze yansımalarını da dinleyicilerle paylaşacak. Etkinlik sonrasında Coşkun, Cumhuriyet tarihine ve Aydınlanma devrimlerine ışık tutan eserlerini okurları için imzalayacak.